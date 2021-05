Les assemblees de facultat de les universitats catalanes han impulsar el «Compromís contra la Crisi Educativa», un manifest que reclama impulsar els canvis necessaris cap a un model públic i equitatiu.

Els cinc punts del Compromís

El primer és l'equiparació dels preus de màsters i graus i de graus entre sí. En segon lloc, demanen que la remuneració de les pràctiques sigui obligatòria i en tercer que es doni suport a l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública. En quart lloc, els universitaris volen un pla de xoc contra l'«emergència lingüística» i en cinquè protocols feministes efectius i revisió dels plans docents.

El Compromís defensa que l'educació ha de ser gratuïta perquè és «un dret que s'ha de garantir». Aposta per una remuneració de les pràctiques equivalent al salari mínim interprofessional i que es garanteixi la totalitat de la docència en català en tres anys. També en tres anys demana que es creï un protocol únic per a totes les universitats públiques i que s'augmenti la presència d'aquestes en els plans docents.

A la pàgina web del Compromís, on es recullen les adhesions, els impulsors expliquen que la pandèmia ha posat de manifest els problemes que ja patia l'ensenyament superior després d'anys de «menyspreu i maltractament». Entre d'altres, apunten que és un model cada cop més mercantilitzat. En un primer moment, les peticions es dirigeixen directament als rectors i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques: «Esperem que la pandèmia hagi servit per encarar decididament un canvi qualitatiu al què entenem com a ensenyament superior i confiem en que podem comptar amb els rectors i rectores per fer aquest primer pas, que és de mínims i sentit comú».

13 de maig, jornada de vaga

Els universitaris, que del 20 al 22 d'abril van fer una tancada al rectorat de la Universitat de Barcelona, asseguren que s'ha obert una porta a la «negociació» i que cada vegada estan més a prop d'un compromís «amb garanties»

Han pactat un seguit de reunions amb els rectors de les universitats públiques catalanes que acabaran el dijous 13 de maig. Per a aquell dia han convocat una jornada de vaga, on també estan cridats els estudiants de secundària, batxillerat i formació professional, amb l'objectiu de «defensar» el conjunt del sistema educatiu. La portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Anna Clua, ha assegurat que comencen a ser una mica més «optimistes».