Educació avança en la transformació digital dels centres escolars

El departament d'Educació ha fet entrega aquest abril de 222.379 ordinadors als alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior i mitjà. A més, al març va finalitzar la distribució de 72.400 portàtils entre docents i al desembre ja s'havien desplegat 44.357 connectivitats.

Paral·lelament, a finals de juliol s'hauran transformat digitalment 1.272 centres. El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, destaca que aquesta entrega de material és una part del pla digital però insisteix que el projecte va més enllà i busca «transformar estructuralment els centres». Amb les actuacions desenvolupades es dona per finalitzada la primera fase del pla.

Bargalló destaca que el Pla d'Educació Digital, que es desplegarà fins al 2023, s'ha accelerat per la pandèmia de la covid però que s'ha treballat molt més enllà d'aquest aspecte. La secretària general del Departament, Núria Cuenca, comenta que s'ha posat a disposició del sistema les eines necessàries per capacitar digitalment alumnes i docents. Educació va demanar als centres quines eren les seves necessitats i amb quins sistemes volien treballar. Un 78% van escollir el sistema operatiu de Microsoft, el 18% el de Google i el 3% el de Linkat (amb programari lliure).

El repartiment s'ha centrat en els centres públics però també s'ha obert una línia de subvencions per als concertats per tal que puguin adquirir material en funció dels alumnes vulnerables que tinguin. La previsió és que s'incorporin 30.000 dispositius més a través d'aquests ajuts, de cara al proper curs. També està pendent l'arribada de 42.772 ordinadors compromesos pel govern espanyol però que encara estan pendent de licitació. Amb tot, s'hauran entregat 295.000 dispositius.

Pel que fa a les connectivitats, se n'han repartit 44.357 però se n'han adquirit 90.000, que s'aniran donant segons les necessitats que es presentin. D'altra banda, s'han transformat els centres millorant la velocitat de connexió, el control remot o la seguretat, que encara està en marxa i està previst que s'acabi al juliol.

També s'han establert les eines necessàries que permeten un control de l'ús que es fa d'aquesta tecnologia. Així, hi ha un directori únic d'alumnes i docents, on hi haurà un milió i mig d'usuaris i a partir del qual es podrà avaluar i saber l'ús que en fan dels ordinadors. Amb tot, ha assegurat que es garanteix l'autonomia de centres perquè puguin desenvolupar el seu pla pedagògic.

D'altra banda, 36.000 professors s'hauran format aquest curs sobre cultura digital, mentre que en cursos anteriors ho feien uns 6.000. La directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, argumenta que s'ha actuat també amb els centres i les famílies per tal que el desplegament del pla impliqui a tots els agents educatius.

La voluntat d'Educació és començar al setembre la segona fase del pla digital i l'objectiu final és que tinguin ordinadors tots els alumnes des de sisè. A més, es vol incidir en el pla digital d'altres centres com poden ser les escoles oficials d'idiomes, les d'adults o les d'educació especial.