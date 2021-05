L'aFFaC critica les «ràtios insostenibles»

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) critiquen que el Departament d'Educació tancarà 92 grups públics i mantindrà «ràtios insostenibles sense més espais ni professorat» de cara al curs que ve. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi elaborat per l'aFFaC en contrastar l'oferta inicial anunciada pel Departament i les necessitats d'escolarització, tenint en compte les recomanacions de la conselleria per la covid-19. L'aFFac veu una «manca de responsabilitat política per part del Govern» perquè «malgrat el col·lapse evident de la xarxa pública, insisteix en tancar grups mentre conserva intacta l'oferta a la xarxa privada concertada».

L'associació va alertar l'any passat que el sistema públic es trobava «ofegat per la manca de places» i provocant així un traspàs cap al sistema concertat. Enguany, lamenta que es manté aquesta tendència de reduir l'oferta pública «mentre sobredota la privada concertada».

Segons l'estudi de l'aFFac hi ha una sobreoferta de la xarxa concertada del 14,2% a P3 -23.421 places privades i concertades i 47.892 públiques- i del 6,23% a secundària -58.814 places públiques i 28.921 concertades-. A més, afirma que la xara pública «no és capaç de donar cobertura a les necessitats d'escolarització de tot l'alumnat».

L'associació ha critica que l'administració no destina els recursos disponibles a garantir que la xarxa pública pugui donar cobertura al 100% de les necessitats d'escolarització sinó que es financen les concertades.

Reduir ràtios

L'associació també fa una crida a reduir les ràtios, especialment a secundària, on ha recordat que la pandèmia ha obligat a instaurar el sistema híbrid. L'aFFAC alerta que la modalitat telemàtica «incrementa el risc de perdre el vincle amb l'alumnat en risc d'abandonar prematurament el sistema educatiu».

Agafant com a base la recomanació de 20 alumnes per aula, l'aFFac afirma que serien necessaris uns 3.122 grups, mentre que l'oferta inicial és de 3.080. En concret, explica que falten 42 grups de P3. A secundària, recorda que la reducció d'alumnes per primer cop hauria estat una oportunitat per reduir els alumnes per aula i lamenta que no sigui així. En concret, alerta que hi haurà un increment del 5% en la massificació de les aules dels instituts respecte l'oferta de l'any passat, amb una ràtio mitjana propera als 28 alumnes per aula.