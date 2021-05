Els infants de l’escola Joan de Palà, de Cardona, han dut a terme una acció solidària durant la Setmana de la Salut, al mes de març, en la que es van dissenyar i elaborar unes polseres per a la recaptació de diners per a la fundació Pallapupas. Un cop assolit l’objectiu de recaptar 1000 euros, l’escola ha entregat tota la recaptació a la fundació Pallapupas. Amb aquests diners, els pallassos d’hospital podran visitar a molts nens i nenes que estan ingressats. Des de l’escola agraeixen la gran acollida que ha tingut la iniciativa a nivell de poble i rodalies. Pallapupas, com a mostra d’agraïment, ha regalat als infants mascaretes de la fundació i un vídeo en el qual els hi donen les gràcies. Els infants han escrit una carta als Pallapupas, elaborat dibuixos, els hi han dedicat un poema i els hi han regalat una polsera riallera per a cada membre dels Pallapupas.