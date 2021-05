L'Escola Montserrat de Formació Professional de Sant Vicenç organitza 'Vincles', un acte de reconeixement a les empreses que destaquen per la seva contribució al desenvolupament personal i professional dels alumnes. L'acte, que consistirà en una entrega de guardons i una taula rodona sobre la responsabilitat social corporativa de les empreses, tindrà lloc el dijous 20 de maig al Castell de l'Oller del Mas a les 6 de la tarda.

Segons Daniel Mauriz Vidal, director de l'Escola Montserrat, el propòsit d'atorgar aquest distintiu a diferents empres és "agrair-los el seu compromís amb la formació i que acullin alumnes des de l'any 95 que hi fan estades de pràctiques i d'FP dual. La implicació del teixit empresarial és cabdal per assolir la formació i valorar el talent de l'alumnat".

Es lliuraran 8 distincions que portaran el nom de diferents roques i agulles de la muntanya de Montserrat, ja que l'Escola porta el seu nom, i els premis tindran lloc anualment.

Per començar l'acte es farà una taula rodona amb el nom "Decisions sostenibles" en el marc del programa de Responsabilitat Social Corporativa de l'Escola i organitzada pels alumnes de 2n del cicle formatiu de Grau Superior de Publicitat i Màrqueting.

Amb l'objectiu de fer visibles idees, accions i conscienciar les persones del cost de no prendre decisions sostenibles, s'han convidat quatre ponents que explicaran la seva experiència i les decisions que han pres per canviar el model empresarial amb l'objectiu de promoure la responsabilitat i la sostenibilitat empresarial. Les empreses participants seran Oller del Mas, Camàlics, Grup Aquacenter i Killing Weekend i la taula serà moderada per Antoni Tachó. El debat se centrarà en quatre eixos: la responsabilitat mediambiental, la responsabilitat del mercat, la responsabilitat comunitària i la responsabilitat respecte el lloc de treball.