L’alumnat del Cicle Superior de l’escola Les Passeres de Castellolí ha fet un taller per aprendre a muntar caixes niu per a ocells. El taller, a càrrec de l’Associació Gestió Natural, es va centrar en la construcció de caixes niu per a mallerengues, una au que s’alimenta, entre altres insectes, d’eruga processionària, un tipus d’insecte que ha proliferat en els darrers anys en els pins del territori i que suposa un problema per a la flora i la fauna de l’entorn. Mitjançant la construcció i el muntatge d’aquestes caixes niu, es facilita que les mallerengues puguin niar i reproduir-se.