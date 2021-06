La cooperativa ASCALAF de la classe de 5è A de l’Escola Alta Segarra de Calaf, ha guanyat el Concurs Kahoot Cueme. El certamen s’ha celebrat per primera vegada aquest any i és una iniciativa del Consell Comarcal de l’Anoia. D’entre les 9 cooperatives, 168 infants i 5 escoles de la comarca que han participat, la cooperativa calafina ha estat la que ha obtingut la primera posició. Jorbi Badia, alcalde de Calaf, i Sílvia Biosca, cap de l’Àmbit d’Estratègies per a l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia, van entregar un obsequi als socis de la cooperativa. Cada infant va rebre una bossa de roba amb una llibreta, un boc&rool, un llibre de receptes, un mapa de la comarca i material escolar.