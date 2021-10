El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, han presentat aquest divendres un pla per impulsar les llars d'infants rurals des de l'escola de l'Estany, al Moianès. El Govern finançarà un 80% del cost que suposa obrir i mantenir una escola bressol en un entorn rural, de manera que els ajuntaments només hauran d'aportar-hi un màxim de 5.000 euros.

Actualment hi ha 75 escoles bressol rurals arreu de Catalunya i l'objectiu del pla és consolidar les que ja existeixen i obrir-ne de noves. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dit que el Govern treballa per la "Catalunya sencera" i per "no deixar cap bocí del territori sense els serveis públics fonamentals". El nou pla també vol contribuir a evitar el despoblament.

El nou pla d'impuls a les llars d'infants rurals té per objectiu "lluitar contra les desigualtats territorials", "plantar cara al despoblament" i treballar per una "Catalunya sencera", segons ha exposat el president Aragonès. "Assumirem el 80% dels costos de les escoles bressol rurals perquè cap ajuntament hagi de tancar cap escola i, a més, se'n puguin obrir allà on sigui necessari", ha reblat el president. Amb aquesta mesura, creu que es garantirà "la igualtat d'oportunitats al territori".

Aragonès ha definit l'etapa de 0 a 3 anys com a "molt sensible": "És un moment en què l'infant és una esponja i té una gran capacitat per aprendre moltes coses". En aquest sentit, ha apuntat que "no pot ser que per les condicions econòmiques de la família o bé pel lloc on viu la família, l'infant es trobi en desigualtat de drets". El president ha recordat que el Govern ja va anunciar fa poques setmanes que inclouria als pressupostos el primer tram de gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys.

De la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha recordat que un 25% de les escoles del país són escoles rurals i que 420 municipis de Catalunya tenen un centre d'aquestes característiques. Pel conseller, "quan batega una escola, batega el poble" i, per això, assegura que l'objectiu és "anar obrint escoles noves en entorns rurals". "Acompanyarem als ajuntaments que vulguin obrir o reobrir alguna escola rural", ha subratllat.

Quant a les escoles bressol rurals, Gonzàlez-Cambray ha explicat que en aquests moments n'hi ha un total de 75 arreu de Catalunya. Segons ell, pels municipis de baixa densitat és "molt difícil" mantenir una llar d'infants i ha posat l'exemple de pobles petits com el de L'Estany (Moianès), en què el manteniment de l'escola bressol pot tenir un cost aproximat d'uns 30.000 euros anuals. "Això pel pressupost d'un ajuntament petit és un gran esforç i no tots els ajuntaments hi poden fer front", ha apuntat.

El nou pla garanteix que el Govern es farà càrrec del 80% del cost de l'obertura i manteniment de l'escola bressol i els ajuntaments només hauran d'aportar-hi 5.000 euros, "independentment del número d'alumnes que tinguin". El conseller ha deixar clar que "ho farem en funció del número d'infants que hi hagi al municipi i no en funció de la disponibilitat pressupostària".