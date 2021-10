Ja sabem que és important tenir temps per nosaltres mateixes, sabem que si estem bé amb nosaltres, també ho estarem amb els nostres fills i filles. També sabem que som models per a ells i elles, i que per tant de res serveix dir-los que han de menjar sa si ens veuen a nosaltres picar qualsevol cosa, o parlar de la importància de l’esport si no ens han vist mai ni baixar les escales si hi ha possibilitat de fer-ho en ascensor.

La teoria, ens la sabem, però com podem portar-la a la pràctica? Com defugir la mandra que ens fa posar-nos-hi? Com treure temps per nosaltres si ens falta temps per tot?

Doncs fent-ho plegats, d’entrada pot no semblar una gran idea, perquè autocures amb infants podria semblar un oxímoron però en realitat no ho és. Això no exclou, que també haguem de poder fer coses soles, en parella o amb amistats. Però hi ha coses que permeten fer-les amb els nostres fills i filles, i a més de poder gaudir d’aquella activitat que a nosaltres ens agrada i sinó ens seria impossible fer, els nostres infants aprenen a cuidar-se mentre ens veuen a nosaltres fer-ho. Una altra virtut de l’autocura en família és que fem una cosa diferent plegats, ens relaxem, canviem el nostre rol de mares i pares centrats en les tasques, en la logística, per un de pares que comparteixen plaers des d’un pla d’igualtat, de donar i rebre.

Podem incloure un munt de propostes, practicar algun esport plegats, compartir alguna afició artística com tocar algun instrument, cuinar o pintar, fer-nos massatges cadascú o mútuament amb aparells mecànics o manuals per fer massatges. Posar-nos olis essencials i respirar uns minuts mentre fem meditació o relaxació, pintar-nos les ungles, posar-nos una mascareta, fer-nos un pentinat, fer-nos una banyera amb sals o bombes de sabó. Qualsevol cosa que tú gaudeixis, ella o ell ho faran amb tú si els deixes entrar en el teu espai personal, se sentiran privilegiats per compartir coses diferents, normalment reservades a la mare o al pare.

Amb algunes de les nostres eleccions d’autocura també ajudem a trencar amb estereotips de gènere, sovint escolto a mares i filles fer «plans de noies», « tarda de noies» que inclou practiques molt estereotipades del que es considera tradicionalment associat al gènere femení. Compartir el plaer de cuidar-se el cos, de mirar-se i d’escoltar-se ha de ser quelcom a l’abast de tots els gèneres, fer-ho amb ells també els ensenya que això és també un pla per nois molt divertit i plaent. Els dona permís per entrar a conèixer accions que poden fer per cuidar-se el cos, el cabell , la pell que en general les nenes coneixen de ben petites i pels nens és terreny prohibit.

Podem gaudir d’alguna d’aquestes activitats d’autocura amb només un dels nostres fills i filles si en tenim més d’un, per tal que a més dels beneficis de la proposta que haguem triat, sumar-hi el de passar un temps en exclusiva amb cadascú. Compartir quelcom que ens agradi a totes dues especialment, afegir-hi un element de secretisme, quelcom que només compartim tu i jo, genera un vincle especial i facilita que es donin converses, confidències que potser no es donaran sense l’espai oportú.

Et proposo que triïs una activitat de les que t’encantaria fer i no pots mai, i hi sumis els teus fills i filles i provis que hi passa....