L’escola FEDAC Manresa inicia aquest curs un projecte transversal des d'infantil al Batxillerat que, amb l'enunciat ODS per canviar el món, se centra en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que fan referència a la fi de la pobresa, a l'educació de qualitat, a la igualtat de gènere, a la reducció de les desigualtats, al consum responsable i a l'acció climàtica, entre d’altres, fins a 17 objectius.

Totes les etapes del centre treballaran i elaboraran productes finals que tinguin un impacte concret en l’entorn i en resposta a algun d’aquests objectius.

Arrel d’això, FEDAC Manresa formarà part del grup local de la xarxa europea URBACT. Una de les accions més importants d'aquesta xarxa és crear un grup d'agents locals a cada ciutat per treballar conjuntament amb l'Ajuntament, i amb la resta de ciutats europees, per assolir les estratègies locals de sostenibilitat: l'Agenda Manresa 2030. Els agents locals en representació de la FEDAC seran els alumnes del BATPRO que assistiran a les reunions de treball previstes per l’Ajuntament amb altres entitats de la ciutat.

L’objectiu pedagògic de tot plegat és que els projectes d’escola tinguin una utilitat real, i que els alumnes visquin els seus aprenentatges com a evidències transformadores, petites aportacions per a la construcció d’un món millor. "No hi ha motivació més gran per a un nen, o per a un jove, que percebre que allò que aprèn és necessari i és útil per a ell i per a molts", remarquen des del centre. Cada etapa contribueix a la concreció dels ODS a través de les programacions dels aprenentatges, els resultats dels quals es presentaran al juny, en una mostra a la Casa Lluvià, oberta a la ciutat.

Obrirà l’acte Ramon Montes, director de l'àrea d'administració, economia i finances de les 25 escoles FEDAC a Catalunya. Parlarà de la cultura del bé comú i de la seva implementació a les nostres escoles. Seguidament, Sònia Puyol, tècnica de Relacions Internacionals i Agenda 2030 del departament que depèn d’Alcaldia i Presidència de l’Ajuntament de Manresa, presentarà el pla d’acció previst per a la consecució dels ODS a Manresa. Per acabar, Valentí Gubianas, artista, il·lustrador de llibres i d’obres murals presentarà la creació artística que realitzarà amb els alumnes del BATPRO com a proposta de descentralització i d’un art sostenible i participatiu.

Tindrà lloc aquest dimarts, 19 d'octubre, de 9 a 2/4 d'11 del matí, a l'auditori de La Plana de l'Om i és un acte obert a tothom.