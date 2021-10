El Cosmògraf arriba a la cinquena edició, que se celebrarà del 3 al 25 de novembre a Manresa, de la mà d'experts nacionals i internacionals. L'educació serà el fil conductor de les converses, els debats i les taules rodones. Enguany a partir de veus autoritzades que plantaran una llavor de saviesa a la ciutat. L'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural El Casino, amb el suport del Professorat de Filosofia de la Catalunya Central, la demarcació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic de Manresa i el col·lectiu Una altra educació és possible, promourà una mirada holística entorn el món educatiu amb l'objectiu de respondre a la pregunta: com podem educar per pensar?

El programa s'ha presentat aquesta tarda a la sala d'actes del Casino, en una roda de premsa en la qual ha intervingut la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols, la professora de filosofia de la Catalunya Central i vicepresidenta de la Societat Catalana de Filosofia, Mercè García, i el president de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Enric Badia. Els tres representants han posat en relleu que el cicle d'enguany aposta per l'educació, cercant aportacions de disciplines diverses i, alhora, complementàries com la filosofia, l'art, la ciència, la sociologia o inclús l'arquitectura.

En aquesta edició, s'han organitzat onze activitats que se celebraran al llarg de quatre setmanes. "Un any més, seguim amb la voluntat d'internacionalitzar el cicle amb la participació de pensadors d'altres parts del món", ha ressaltat Crespo. En aquest sentit, l'espai comptarà amb personalitats de projecció internacional com la pedagoga sueca Inger Enkvist o la doctora en educació Marlène Lebrun, que ha treballat en diferents països, així com especialistes del país amb la filòsofa Marina Garcés, el doctor en filosofia i lletres Joan-Carles Mèlich, el filòsof Santiago Alba Rico o el periodista i activista social David Fernández. "El nostre interès és fer dialogar visions diverses sobre el món educatiu", ha manifestat García.

En la mateixa línia, Badia ha considerat que "abordar el tema de l'educació és cabdal pel nostre país" i ha afegit que "la voluntat del Col·legi de Periodistes és seguir donant suport a projectes com el Cosmògraf, que enriqueixen a la societat". En total, seran catorze veus destacades en diferents àmbits que passaran per la ciutat al llarg del mes de novembre. L'aliança dels aprenents, l'art de llegir o la defensa d'un espai educatiu plurilingüe i pluricultural seran algunes de les qüestions que es posaran sobre la taula en el tran