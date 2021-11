Ens hem passat setmanes veient a la televisió, com el volcà de l’illa de la Palma anava traient foc, veient com al seu pas cases, fàbriques, granges i carreteres quedaven enterrades per les llengües de foc. I els nostres fills i filles han escoltat i vist com famílies perdien les seves cases i s’havien d’instal·lar en autocaravanes. Han vist que moltes famílies havien estat desallotjades de casa seva sota la premissa d’agafar l’imprescindible en 5 minuts i posar-ho en maletes improvisades i deixar enrere mitja vida. I ens han fet preguntes: Mama això ens pot passar a nosaltres? Hi ha algun volcà a prop de casa? I ara on viuran? I els nens i nenes ja no podran anar més a la seva escola? Com podran sortir del poble si la lava ha tapat la carretera? Inclús hem imaginat què agafaríem nosaltres en 5 minuts? Què seria el més important per a tu?

Les situacions que provoquen els desastres naturals, inundacions, erupcions de volcans o terratrèmols són un moment únic per poder parlar amb els nostres fills i filles de molts temes que els poden preparar per l’imprevist.

Un de molt important és el d’empatitzar amb la realitat que poden viure altres persones, i fer alguna acció de col·laboració, per petita que sigui. Pot ser que ens emocionem, que plorem, nosaltres i els nostres fills i filles, i no ens n’hauríem d’amagar o intentar dissimular. Que els nostres infants vegin com ens fa patir el dolor aliè, és un aprenentatge que no es pot explicar amb conceptes només, és una emoció que es viu i se sent.

Un altre aprenentatge que podem fer, és sobre la manca de control que podem arribar a tenir en situacions d’accidents o desgràcies naturals, no podem preveure ni anticipar-ho tot, hi ha coses que s’escaparan del nostre control, i això també hem d’aprendre a viure-ho sense entrar en pànic. Podem aprofitar aquestes situacions per imaginar que podríem fer nosaltres davant d’aquestes situacions, quins recursos, de tota mena, tindríem?

També podem reflexionar sobre com les desigualtats socials i econòmiques, juguen un paper molt important davant d’aquestes situacions, no tenir xarxa de relacions, viure en habitatges mal construïts o tenir feines precàries, posa en un risc molt major a les famílies que les pateixen.

Podem buscar informació, per comprendre millor els fenòmens naturals que estan passant, per què ha passat? Quins factors físics, geològics o mediambientals els expliquen. El coneixement objectiu de les coses ens ajuda a comprendre-les millor, encara que continuïn sent imprevisibles i incontrolables.

Hi ha famílies que per no fer patir als seus fills i filles, intenten evitar que coneguin situacions on hi ha desgràcies materials o morts. Nosaltres creiem que és important que en funció de l’edat de cada infant s’aproximin a la realitat amb la màxima veracitat possible. Ja que això els prepara per esdeveniments que els portarà la pròpia vida, i pels quals no estaran preparades, si l’hem mantingut al marge de la vida real.

Hem d’estar disposades a escoltar totes les preguntes que ens facin els nostres fills i filles, inclús les que ens puguin incomodar o per les que no tinguem resposta. És una gran oportunitat de creixement per als infants, que no podem deixar perdre per les pròpies pors o inseguretats o per evitar-los un patiment que sabem que malgrat que no voldríem que visquessin mai tindran en algun moment de la seva vida. Com voldràs que s’hi enfrontin arribat el moment, amb eines o desprotegits?