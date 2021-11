El Programa Singulars "Bages Jove 2020, Inserlab 4.0” impulsat per Ampans amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, el Centre de Formació Pràctica (CFP) de la Fundació Lacetània i la Fundació Joviat, va tancar la segona edició amb un assoliment de resultats molt positiu ja que el 80 per cent dels participants han trobat feina o han retornat als estudis que havien abandonat.

Singulars és un programa que ofereix un itinerari d'orientació i formació a persones d'entre 16 i 29 anys inscrits a Garantia Juvenil. L’aliança entre les 4 entitats ha estat la fórmula d’èxit d’un programa específic molt complert i motivador per a un perfil de joves en situació d'atur o fora del sistema educatiu, amb competències base i amb interès i habilitats per diverses disciplines entre les quals, el món digital.

Al programa hi han participat 30 joves dels quals 25 han cursat una formació específica i han obtingut, segons el cas, un certificat de professionalitat o bé un títol de formació a mida. D’entre els joves, 19 han pogut realitzar pràctiques en empreses de la comarca, 17 han aconseguit un contracte laboral -en la majoria dels casos la seva primera feina-, i 7 s’han matriculat de nou a un centre educatiu per completar els estudis.

La suma d'esforços entre l'Ajuntament de Manresa, Fundació Joviat, Centre de Formació Pràctica (CFP) i Ampans ha permès oferir una orientació personalitzada als joves, amb formacions que van des de sectors tradicionals com l'hoteleria i la restauració fins a la Indústria del 4.0, per millorar l'ocupabilitat i formar a nous professionals amb capacitació suficient per cobrir futures ofertes de treball. Totes les parts han valorat satisfactòriament la col·laboració i coordinació d'aquest programa, i tot apunta que tindrà una reedició pel pròxim 2022.

Mitjançant una metodologia pràctica i vivencial s'ha pogut oferir a dos grups de joves, dues formacions professionalitzadores segons els seus perfils: d'una banda un grup de 15 joves han realitzat una formació en Manteniment Industrial 4.0 i un segon grup ha realitzat un certificat de professionalitat en cuina i restauració, amb una formació d'impressió 3D de productes de disseny vinculats a la restauració. Tots els joves han seguit un itinerari d'orientació personalitzat i dinàmic per treballar les habilitats socials i estimular el talent i les capacitats de cada jove.

Com a valor afegit, els joves han realitzat dues formacions transversals de "Design Thinking" i "Emprenedoria i Cooperativisme" que els han permès potenciar les seves competències i descobrir-se a si mateixos. A més, han treballat en un projecte de simulació d'una cooperativa, on han tingut l’oportunitat de dissenyar i crear un model de negoci com a pràctica final, amb l’objectiu de potenciar el treball en equip, la iniciativa, la comunicació i l'emprenedoria, entre d'altres competències.

A més, els joves del programa han participat en 20 activitats de voluntariat enfortint així els seus valors personals i la seva participació en la comunitat. Han visitat una desena d’empreses, tant presencials com virtuals, per ampliar la visió del món laboral, el funcionament de les empreses i les competències més valorades a l’hora d’ocupar un lloc de treball.

Amb aquestes accions, s’ha millorat l'ocupabilitat d'aquests joves mitjançant el foment de les seves competències personals i professionals, així com l'adquisició de nous coneixements tecnicoprofessionals, que els han permès definir el seu objectiu professional, la seva inserció sociolaboral o bé el retorn al món educatiu o formatiu.

Les 4 entitats manresanes ja treballen en la reedició del programa per presentar-se junts a la nova convocatòria de Singulars 2021, que rep el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), del Ministeri de Treball i Economia Social, i del Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil d'acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.