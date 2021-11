El Departament d'Educació ha allunyat la possibilitat de retirar ara la mascareta als centres educatius, tampoc al pati, com havia recomanat el consell assessor del Govern sobre covid. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, ha apuntat que quan es va fer aquest informe la situació de la pandèmia era més positiva, tant a la societat com als centres, i per això ha dit que el que s'ha de fer és demanar als centres que continuïn amb la "prudència" i mantinguin "estrictament" les mesures d'autoprotecció. En aquest sentit, Educació ha fet arribar als centres les indicacions de cara a les celebracions de Nadal, que aposten per la mascareta i prioritzar els actes als patis i l'aire lliure.

Gomà ha apuntat també que la mascareta, obligatòria a partir dels sis anys, depèn d'una normativa estatal. En tot cas, ha insistit que en un moment d'evolució positiva es podia pensar que s'anava cap a aquesta retirada de la mascareta, als patis primer, però que ara "no està sent així". La secretària ha recordat també que precisament els escolars més joves no estan vacunats. "En aquests moments en què comunitàriament hi ha un increment de contagis no farem cap mesura que no sigui prudent als centres educatius", ha resumit.Gomà ha constat que els casos i confinaments estan augmentant als centres educatius, però ha apuntat que, un cop més, l'escola no deixa de ser el reflex del que està passant a la comunitat.