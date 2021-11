Alumnes de cicles formatius de grau superior de l’institut Lacetània s’han format en indústria 4.0 dins d’un projecte de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministeri d’Educació i els fons Next Generationde la Unió Europea. La formació ha consistit en tres sessions on s’ha treballat sobre el lean manufacturing, el lideratge i els equips de treball, la gestió de l’empresa actual, la millora contínua, la metodologia de les 5S, el sistema SMED, el TPM i les diferents tecnologies associades a la indústria 4.0 com són l’Internet de les Coses, la realitat augmentada, la intel·ligència artificial o la ciberseguretat a l’empresa.

L’objectiu d’aquesta formació ha estat capacitar els alumnes per donar resposta a les necessitats actuals de les empreses i gestionar les incerteses, a la vegada que s’ha posat en valor la importància de la formació i el lideratge i han après eines d’excel·lència operativa per millorar la seva competitivitat del sector industrial. A Catalunya, hi ha més de 1.000 empreses que ofereixen solucions en indústria 4.0, i generen un volum econòmic de 5.000 milions d’euros cada any.

La formació ha anat adreçada a estudiants dels cicles formatius de grau superior d’Informàtica, Mecànica, Robòtica, Automoció i Administració.