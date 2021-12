L'escola Sant Josep de Navàs s'ha sumat aquest 2021 a la 2a Green Week (setmana verda), una iniciativa que se celebra a arreu i que busca que alumnes, mestres i famílies realitzin accions concretes cada dia de la setmana relacionades amb les comunitats circulars.

Així, els dilluns es va dedicar al “We are green” (Som verds); el dimarts, al “We are water”(Som aigua); dimecres, al “We are zero waste food” (Som zero malbaratament alimentari); dijous, al “We are not plastic” (No som plàstic); i divendres, al We are life” (Som vida).

Les activitats col·laboratives han estat variades i interdisciplinàries: tallers, experiments, conferències online, visites d’experts, dinàmiques i jocs educatius per potenciar la competència lingüística i digital de l’alumnat, juntament amb una presa de consciència de totes les comunitats educatives vers la necessitat de canviar els nostres hàbits per fer front al canvi climàtic.

Aquesta iniciativa va néixer el curs passat en el marc del projecte Erasmus+ SDGs Action! , dins la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Degut a l’alt nivell de participació de tota la comunitat educativa, enguany s’ha convertit en un projecte Europeu eTwinning (European Green Week in eTwinning) el qual s´hi han unit escoles d’arreu del món, aconseguint així l’objectiu principal d’aquest projecte: fer que el missatge de la Green Week traspassi fronteres.