L’institut Lacetània és tot un referent en la formació professional, tant per la seva excel·lència educativa com per la seva gran oferta formativa. Perquè això sigui possible hi ha tot un equip de professorat coordinat en els seus respectius departaments professionals. Al Lacetània es poden cursar estudis d’administració i gestió, automoció, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, instal·lacions i manteniment, i informàtica i comunicacions.

Dins la formació professional hi ha un departament i uns mòduls formatius que són presents en tots els estudis i que fan de nexe d’unió entre la formació més tècnica pròpia de cada cicle formatiu i el món de l’empresa. Aquest és el Departament de Formació i Orientació Laboral (FOL).

En la seva tasca docent, el professorat que forma part d’aquest departament imparteix dos mòduls professionals, el Mòdul de Formació i Orientació Laboral i el Mòdul d’Empresa i Iniciativa Emprenedora. Com dèiem, la particularitat d’aquests dos mòduls rau en la seva transversalitat, és a dir, són presents en tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior.

Assolir competències bàsiques

En el Mòdul Professional de Formació i Orientació Laboral es treballa tant la recerca activa d’ocupació (carta de presentació, entrevista, currículum, salari, drets i deures com a treballador...) com la prevenció de riscos laborals (factors de risc, condicions de treball, seguretat, equips de treball...). El nostre objectiu és que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques en aquests dos àmbits tan rellevants i, al mateix temps, aquesta adquisició sigui una garantia que l’alumne ha treballat i interioritzat aquestes habilitats que l’acompanyaran en tota la seva trajectòria professional. En el marc de la prevenció de riscos laborals, cal remarcar la seva estreta vinculació amb el món laboral. És per això que l’alumnat, una vegada assolides aquestes competències en matèria de prevenció, estarà preparat per iniciar les pràctiques en empreses del seu sector. Per a la majoria de l’alumnat i sobretot per al de grau mitjà, implica la seva primera experiència en l’àmbit de l’empresa, experiència que viuen amb un alt grau d’intensitat.

Fer emergir l’esperit innovador

A més, el Departament de FOL imparteix també el Mòdul Professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora. En aquest, l’objectiu és fer emergir en l’alumnat el seu esperit innovador i emprenedor, tan importants en la nostra societat actual. Així, l’alumne percep les seves potencialitats i amb el treball constant assoleix unes habilitats emprenedores que seran el fonament del seu futur professional. L’impuls final es materialitza amb la participació d’aquest alumnat en diversos esdeveniments de foment de l’emprenedoria. A tall d’exemple, podem esmentar la participació en tallers, seminaris i mostres d’emprenedoria amb diversos organismes i entitats com la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, el Departament d’Educació i les Jornades que organitza el nostre institut. Disposem d’un espai polivalent centrat en el coworking on l’alumnat treballa col·laborativament en la incubació dels seus projectes, i d’un servei d’assessorament i orientació tant per l’alumnat com per les empreses.

Finalment, cal esmentar la participació del nostre alumnat en concursos i premis d’emprenedoria organitzats per diferents entitats com la Fundació Lacetània, l’Ajuntament de Manresa, l’Alt Pirineu i l’Aran, entre d’altres, i en els quals, en més d’una ocasió gràcies al seu gran nivell, els treballs que ha presentat l’alumnat de l’institut han estat guardonats.

Reciclatge constant

Una consideració més a tenir en compte són els canvis que es produeixen en la legislació laboral. El professorat de FOL ha d’estar pendent d’aquests canvis i formar-se de manera adequada per tal de proporcionar una formació totalment actualitzada a l’alumnat. Això porta implícita una millora contínua en la docència que enllaça amb la filosofia del Lacetània totalment compromesa amb la Qualitat amb majúscula en l’ensenyament.

Preparació per a la vida professional, prevenció de riscos, seguretat laboral, drets laborals, estructura dels salaris, tipus de contractes, foment de l’emprenedoria… són aspectes tant o fins i tot més importants que els purament tècnics en la vida laboral de les persones, i que gràcies a la participació del Departament de FOL en els cicles formatius queden coberts en la formació que rep l’alumnat de formació professional del nostre institut.

Dolors Codina és cap del Departament de Formació i Orientació Laboral del Lacetània