Fins fa uns anys, que se t’escapés la mà i li donessis una bufetada o un calbot al teu fill, no era cap problema. Teníem tant interioritzat el dret a pegar-los, agafar-los amb força del braç per fer-los venir on nosaltres volíem, arrancar-los de les mans aquell objecte que no deixa anar després d’haver-li dit 5 vegades… Però de mica en mica hem pres consciència, de manera individual i col·lectiva, que és del tot inadmissible, i sota cap circumstància utilitzar la força física per imposar la nostra voluntat, i molt menys agredir als nostres fills o filles com un càstig o com a conseqüència de la nostra falta de control.

Hem de continuar fent pedagogia sobre nous models de criança més respectuosos, on la violència no hi sigui present sota cap context. En el podcast d'avui t'aconsellem com has d'actuar si has picat al teu fill/a.