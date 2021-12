Tu com prepares el Nadal? Si et toca fer algun àpat a casa, pensem en el menú, en la logística de com posarem tanta gent asseguda al menjador. Si sou dels que us agrada crear ambient nadalenc ja fa uns dies que haureu guarnit la casa, amb arbre o pessebre o amb tió o amb tot a l’hora. Evidentment fa setmanes que aneu comprant regals per tota la família i potser si sou de les previsores, heu pensat en els outfits que us posareu, vosaltres i els vostres fills i filles. Si sou de les que us encanta el Nadal, doncs a gaudir-ho, però no ens podem quedar només amb això.

Aprofitem les festes de Nadal també per treure’ns algun regal com a família, que no sigui material, algun aprenentatge. Tot i que podem fer-ho en qualsevol època de l’any , aprofitar aniversaris, festes destacades, el Nadal per parlar i reflexionar pot ser una gran oportunitat per fer viure als nostres fills d’una manera més conscient.

Què significa el Nadal? Perquè el celebrem? Quins valors hi ha associats? Els àpats, les trobades, els regals, son símbols externs, de quelcom profund, que és per vosaltres? Aturem-nos i parlem-ne en família. Celebrem, però no d’una manera alienada, perquè s’ha de fer, sinó sent conscients del que estem fent i vivint-ho una mica més des de dins, i fem-ho amb els més petits de la casa.

Són dies de molts nervis per ells i elles, i els hem de poder acompanyar també, perquè les festes siguin quelcom amb sentit, i per fer-ho haurem d’intentar minimitzar els conflictes, que segur que tindrem, amb canvis d’horaris, anar a dormir tard, regals que no podrem gaudir perquè hem de marxar a un altre dinar, menjars que no els agraden... Per tant preparem-nos també per l’altre cara de les festes de Nadal, i prenguem mesures per minimitzar els danys colaterals d’aquestes.

Si podem esgarrapem uns dies entre Sant Esteve i Cap d’Any o reis per estar sols, en família, només nosaltres. Per agrair i celebrar que estem junts, per prendre consciència de tot el que hem viscut, repassar les fotos del Nadal passat, de les primeres colònies, de l’estiu, per adonar-nos-en de lo molt que hem crescut, de tot el que hem après. Per assaborir la vida, els regals que ens ha donat i agrair-nos entre nosaltres el haver-nos sentit estimats i cuidats, no deixeu de llegir el primer article de l’any vinent, us donarem algunes pistes més de com celebrar el nou any. Bones Festes de Nadal!