Per la majoria de cases, han passat el pare Noel, ha cagat el tió, i han vingut els reis, i al seu pas, han anat deixant regals als nostres fills i filles. Les més previsores van fer neteja abans de festes fent lloc pels nous regals que vindrien, les que no ho són tant, es troben amb desenes de coses per encabir en estanteries i calaixos que ja costaven tancar abans que cagués el tió.

És important endreçar les joguines i tots els regals que han rebut al llarg d'aquests dies festius, però com ho hem de fer per ensenyar als més menuts de la casa que aquesta tasca l'han de fer sovint? La psicòloga i psicopedagoga Clara Puigventós t'aconsella com planificar una sessió d'endreça amb els teus fills en el primer podcast del 2022 de Retalls d'Educació.