Un estudi elaborat per Revolta Escolar, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona revela que set de cada deu famílies creuen que l'entorn de les seves escoles no és prou segur pels infants.

El document – en el que han participat 83 AFAs i més de 4.500 famílies de 180 escoles diferents – també posa de relleu que més de la meitat d'associacions enquestades consideren que hi ha problemes en els accessos dels centres a causa de factors com les aglomeracions, la manca d'aparcaments de bicicletes o d'elements protectors del trànsit. D'altra banda, l'estudi també assenyala la problemàtica de la contaminació acústica, degut a l'elevat soroll al voltant dels equipaments educatius.

Les enquestes es van realitzar entre el 2 de juny i el 22 d'octubre de 2021, la majoria en escoles de Barcelona, però també de la seva àrea metropolitana, així com altres zones de Catalunya, per exemple Girona.

Entre les principals conclusions que s'han extret, el 78% de les AFAs enquestades han manifestat que els seus centres estan envoltats de carrers que tenen la consideració de via bàsica. Només en una de cada tres escoles s'hi accedeix per carrers sense o amb un carril per a la circulació privada. En una de de cada quatre escoles no hi ha aparcament de bicis al voltant i, en cas de sí haver-hi, hi ha una manca significativa de places.

També han lamentat que en menys de la meitat de les escoles hi ha el límit velocitat fixat en 30 quilòmetres per hora, però que només en una de cada cinc hi ha mesures (radars, elements reductors de velocitat) per ajudar al compliment de la normativa i la reducció de la velocitat en els entorns escolars.

Pel que fa a les famílies, el 75% d'aquestes han explicat que viuen a menys de 15 minuts caminant, i majoritàriament (en un 82%) es desplacen amb mobilitat sostenible i saludable. Un fet que ha portat a la meitat de les famílies enquestades a considerar que l'espai a la vorera no és suficient per entrades i sortides en condicions. En un 80% dels casos, consideren que el transport privat va "molt ràpid" al voltant de l'escola.

D'altra banda, la majoria de famílies preguntades considera que a Barcelona (el 96%) i al voltant de la seva escola (el 86%) hi ha massa contaminació. A més, quatre de cada cinc famílies (el 79%) considera excessiu el soroll del trànsit rodat a prop de l'escola.

Convocats una quinzena de talls de trànsit

Per tot plegat, una quinzena d'AFAs han convocat aquest divendres 14 de gener, a Barcelona, una quinzena de talls de trànsit, coordinades per la plataforma veïnal Eixample Respira. L'objectiu exigeix reclamar una ciutat amb menys cotxes, més saludable i amable amb les persones i a favor de la mobilitat sostenible.