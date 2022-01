Catalunya ha eliminat aquest dijous les quarantenes de les activitats extraescolars amb risc mitjà o baix de contagi de la covid-19, és a dir, aquelles que no impliquen un contacte físic estret de forma contínua. En cas d'un positiu al grup en aquestes activitats, els altres participants no hauran de complir cap mesura, tant si estan immunitzats -amb vacunació completa o que han passat la malaltia fa menys de tres mesos- com no, si bé hauran d'estar atents a l'aparició de símptomes.

La Generalitat disposa d'un protocol on s'especifica quines són les extraescolars amb alt risc de contagi per covid-19. En aquestes activitats, els participants no immunitzats hauran de fer quarantena de set dies quan es detecti un positiu al grup. Els que tenen la pauta completa de vacunació o hagin passat la malaltia en els últims tres mesos no caldrà que en facin. Són les següents: Extraescolars amb alt risc de contagi Activitats que requereixin un contacte físic perllongat: bàsquet

handbol

rugbi

futbol sala

hoquei patins

arts marcials

grups de castellers

boxa waterpolo Activitats durant la qual hi ha gran expulsió de gotes respiratòries: cant coral

tocar instruments musicals de vent En la fase actual de la pandèmia, amb elevada transmissió del virus i molta càrrega en el sistema sanitari, no es faran proves diagnòstiques als contactes, recull el protocol. Extraescolars amb risc mitjà de contagi En les activitats que impliquin menys risc de contagi, els participants no seran considerats contactes estrets i no hauran de fer quarantena. Això sí, hauran de vigiliar si tenen símptomes de la malaltia i, en aquest cas, fer un aïllament de set dies; en cas de símptomes moderats o greus, s'han de posar en contacte amb el centre d'atenció primària, indica el protocol. Les extraescolars que són considerades de risc mitjà són les que impliquen contacte estret de forma esporàdica o en què els participants poden mantenir les distàncies entre ells i utilitzen un "to de veu normal". El document del protocol posa exemples: futbol

hoquei herba

voleibol

llenguatge musical

teatre

natació sincronitzada

dansa

idiomes

classes de repàs o grups d'esbarjo Extraescolars amb baix risc de contagi En les activitats considerades de baix risc, no es produeix contacte estret entre els participants i no hi ha participació oral activa. En són exemples: esports de raqueta

atletisme

escalada

gimnàstica artística i rítmica

natació

arts plàstiques com dibuix o ceràmica

classes d'informàtica i de robòtica

instruments que no siguin de vent

escacs o sortides a la natura sense pernoctació El protocol puntualitza que si una persona del grup ha estat en contacte més de 15 minuts, sense mascareta i a menys de 2 metres amb una persona positiva en qualsevol d'aquestes activitats passa a ser considerada contacte estret. A més, si en un grup es detecten cinc o més casos, es tractarà com un brot i la investigació i presa de decisions serà realitzada de forma individualitzada pel Servei de Vigilància Epidemiològica.