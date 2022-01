A moltes famílies s’han colat les músiques i les lletres de moltes cançons reggaeton, i a moltes també no ens agraden aquestes cançons. No ens agraden i a més no ens semblen convenients per als nostres fills i filles petits sobretot. Però és gairebé inevitable que els infants escoltin aquestes músiques, algunes sonen a botigues, anuncis de la TV, a emissores de ràdio generalistes o al salting. Si hi ha germans grans a casa, les escolten ells o elles i els petits s’emmirallen amb les coses de grans i només per aquest fet ja els crida l’atenció. Habitualment sol passar que no deixaríem que els nostres fills veiessin certes pel·lícules a la televisió d’alt contingut eròtic o violent, però en canvi com és que no ens fa res que consumeixin aquest tipus de contingut a través d’una cançó?

Com cada setmana a Retalls d'educació, la psicopedagoga Clara Puigventós ens explica què hem de fer si ens trobem en aquesta situació.