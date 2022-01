Un grup d’alumnes de segon d’ESO de l’Institut Lacetània ha fet feines de neteja a Manresa. Els nois i noies es van trobar que un espai proper al centre on volien fer un hort estava ple de deixalles com plàstics, papers i ampolles que la gent hi havia anat abocant. A més de netejar-lo, també han fet accions perquè aquesta situació no es torni a repetir. La primera d'elles, ha estat enviar un escrit a l’Ajuntament de Manresa per sol·licitar que posin papereres a la plaça que hi ha al costat d’aquest espai, després de comprovar que no n’hi havia cap. La direcció del centre va presentar la instància i ja han obtingut resposta del consistori, que els ha assegurat que comprovaran la distribució de les papereres de la zona i en col·locaran en cas que sigui necessari. Els alumnes també han elaborat i penjat cartells a l’entrada de l’hort per demanar a la ciutadania que no llenci brutícia, que hi hagi respecte i que tothom vetlli per una ciutat neta.