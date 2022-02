Us haurà passat sovint que teniu infants a casa que no són els vostres fills o filles, amics, nebodes, fills d’amics vostres. I potser també veieu que tenen un comportament que no us agrada, tracten de manera poc respectuosa les coses, entren a la teva habitació, obren calaixos, utilitzen coses que no haurien de tocar, diuen paraulotes, no mengen res del que hi ha a taula i demanen una altra cosa... I aquí ve el dilema, què hem de fer? Hem de dir-los alguna cosa? No són els nostres fills o filles, què pensaran els seus pares? Es poden disgustar amb nosaltres?

La psicopedagoga i directora de projectes a la Baula SCCL, Clara Puigventós, ens parla al respecte en la nova entrega del podcast Retalls d'Educació.