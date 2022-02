El proper curs escolar, el 2022-2023, començarà abans: el 5 de setembre per als cicles d'infantil i primària i el dia 7 per a l'ESO, el batxillerat i l'FP. Així ho ha anunciat aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una compareixença pública al costat del conseller d'Educació, Josep Conzález Cambray. L'objectiu, asseguren ambdós, és millorar la conciliació familiar.

Segons ha pogut saber l'ACN, durant el setembre hi haurà jornada reduïda a infantil i primària i hi haurà un dia més de vacances de Nadal i un dia extra de lliure disposició (es passarà de tres a quatre dies). D'aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d'hores lectives. El Departament d'Educació avançarà un mes dels nomenaments de la plantilla estructural, al juny.

La jornada reduïda de setembre serà de 9 del matí a 1 del migdia i el servei de menjador s'allargarà fins a 2/4 de 4 de la tarda. Quan a les vacances de Nadal, començaran el 21 de desembre i el dia de lliure disposició extra ( de 3 es passa a 4 en total) s'haurà de reservar pel segon semestre.

Amb aquest nou calendari, la Generalitat "dona resposta a una demanda de les famílies per compatibilitzar i conciliar la vida professional i la familiar, sobretot durant els primers dies de setembre, quan la majoria d’adults no tenen vacances i els joves i infants encara no han començat les classes”, ha assegurat el conseller d'Educació, que també ha afirmat que "el canvi en el calendari escolar no comportarà un increment del nombre de jornades laborals pels professionals de l'educació" i que "el professorat tindrà un horari més adequat per coordinar-se i els equips directius disposaran dels nomenaments al juny".

No és la primera vegada que la Generalitat avança l'inici del curs escolar. L’any 2011 es va establir sense èxit ni bona rebuda per part del món educatiu ni de les famílies la ‘setmana blanca’, cinc dies de vacances ubicades al mes de febrer, seguint l'exemple de països d'Europa com França.