És una situació recurrent quan parlem amb els nostres fills i filles, altres famílies tenen diferents criteris que nosaltres sobre què poden fer o no, què comprar-los o on anar. En aquest tipus de situacions podem argumentar que nosaltres tenim els nostres propis criteris i que cada família, decideix els seus i no ens hem de comparar, sobretot i ho fem només per allò que ens afavoreix en cada moment, estarem fent trampes.

La situació es complica quan els infants tenen més de 3 anys i comencen a percebre que allò que per la nostra família, és per exemple una falta de respecte, o bé quelcom que nosaltres els demanem sempre que facin, i veuen com d’altres famílies aquelles normes no se segueixen o se salten sense cap conseqüència. Com podem explicar-los als nostres fills i filles, perquè per nosaltres són normes bàsiques i per d’altres no? La psicopedagoga Clara Puigventós ho explica en un nou episodi del podcast setmanal de Retalls d'Educació. Recorda que pots escoltar el programa a través d'Ivoox i Spotify.