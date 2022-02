Bona part de les escoles concertades de l'Opus Dei a Catalunya deixaran enrere la segregació per sexe a secundària a partir del proper curs 2022-2023. Segons avança 'Diari de Girona', en menys d'un mes, el proper 9 de març, aquests centres educatius obriran per primera vegada a la seva història la preinscripció escolar a nois i noies a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). La mesura s'aplicarà als dos col·legis que la Institució Familiar d'Educació té a Girona (Les Alzines i Bell-lloc), al col·legi La Farga de Sant Cugat del Vallès, a la Vall de Bellaterra i a la Institució Tarragona, que té seus a La Canonja i a Constantí. Tres escoles més que l'entitat gestiona a Catalunya "ja han passat a ser mixtes al llarg dels últims tres anys", segons explica el responsable de Comunicació de l'entitat, Albert Cortés.

L'eliminació de la segregació a Secundària arriba després que el passat 12 d'octubre el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, anunciés la seva intenció de no renovar el concert a l'ESO i Batxillerat en les escoles concertades que separen els alumnes per raó de sexe, la vigència del qual finalitza aquest curs després de la seva concessió l'any 2018.

"No volem convertir el nostre centre en una escola en la qual només hi puguin accedir famílies amb un poder adquisitiu alt"

Davant d’aquesta decisió, l'objectiu era "renovar" el concert educatiu. "Per tal d’evitar un dany irreparable a les famílies i al personal de l’escola", el director del Col·legi Bell-lloc, Ramon Homs, afirma a través d'un comunicat que ha "sol·licitat la renovació d’aquests concerts de conformitat amb la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE en el seu redactat actual". D’aquesta manera, assenyala, "continuem complint els requisits establerts a la llei orgànica vigent". Una petició també ha formalitzat la directora de Les Alzines, Esther Latre, tal com ha fet públic a través d'un comunicat. "Obligats per la decisió del Govern de retirar el concert a l’ESO i per tal d’evitar un greuge irreparable a les famílies i al personal de l’escola, hem sol·licitat la renovació dels concerts per a 4 cursos fins al 2025-2026".

El "dany irreparable" per a les famílies, argumenta el responsable de Comunicació de la Institució Familiar d'Educació, és que aquestes "no poguessin assumir la despesa que comportaria que els centres fossin privats" (en el cas que no es renovés el concert). En aquest sentit, assenyala que "no volem convertir el nostre centre en una escola en la qual només hi puguin accedir famílies amb un poder adquisitiu alt". El Cap d'Estudis del Col·legi Bell-lloc, Enric Vidal, sentència que "si perdem el concert moltes de les famílies amb diversitat d'orígens que estudien al centre en quedarien fora".

Tot i així, les direccions dels centres admeten que han pres la decisió a la força. "Si els nous decrets no ens excloguessin legalment de l'accés al concert, no ens hauríem plantejat aquests canvis perquè pensem que el nostre model diferenciat és el que dona sentit a l'educació personalitzada que oferim als alumnes i a les famílies", assenyala el Cap d'Estudis del Col·legi Bell-lloc.

A l'espera de la renovació

Les direccions dels dos centres van presentar el passat desembre al departament d'Educació la petició per a renovar del concert. "Ara estem a l’espera de la resolució de renovació del Departament, que haurà de ser abans de començar el procés de preinscripció d’ESO (9 de març) i de Batxillerat (20 d’abril)", detalla el director del Col·legi Bell-lloc, Ramon Homs. Amb tot, els centres no podran ampliar l'oferta de places. "Hem fet la renovació del concert en funció de les línies que tenim actives (tres a l'ESO i dues a Batxillerat), explica Vidal, que conclou que "no podrem ampliar l'oferta de places perquè no depèn de nosaltres".

Adequació dels espais

La mesura, però, obligarà els dos centres a habilitar els espais (fins ara comuns) per a acollir tant nois com noies. La directora de Les Alzines assenyala que el centre ja "ha iniciat les obres pertinents de les instal·lacions per a acollir alumnat d'ambdós sexes". Es tracta, sobretot, de vestidors i lavabos. La direcció del Col·legi Bell-lloc assenyala que també "està treballant" en aquesta línia. Pel que fa als uniformes, Enric Vidal revela que estan treballant en un disseny exclusivament per a noies "en sintonia amb l'uniforme existent".

La segregació es mantindrà a Primària

En el cas de Primària, de moment, eliminar la segregació "no està sobre la taula", confessa el responsable de Comunicació de la Institució Familiar d'Educació, Albert Cortés. I és que com recorda la directora de Les Alzines, "el novembre del 2020 el TSJC ens va concedir cautelarment la renovació dels concerts en l’etapa d’Educació Primària per un període de 6 anys, fins al curs 2025-2026", a partir d'on afegeix que "en aquell moment estava vigent la LOMCE, que explicitava que els centres diferenciats tenien dret al finançament públic com qualsevol altre centre".

Pel que fa a l'etapa d'Infantil, de P0 a P5, l'educació és mixta tant a Les Alzines com al Bell-lloc.

Una mesura extensiva

La mesura també afectarà els centres concertats que formen part del grup educatiu Institució Familiar d'Educació (a l'òrbita de l’Opus Dei) que encara mantenien la segregació per sexe. Es tracta de La Farga de Sant Cugat del Vallès, La Vall de Bellaterra i Institució Tarragona, que compta amb seus a La Canonja i a Constantí. Les tres escoles restants que l'entitat gestiona a Catalunya (a part de Les Alzines) "ja han passat a ser mixtes al llarg dels últims tres anys", segons explica el responsable de Comunicació de l'entitat, Albert Cortés. Amb tot, afegeix que les altres escoles de Catalunya que segreguen per sexe i que no formen part de la institució "decidiran elles mateixes si apliquen o no al canvi", sosté Cortés. Es tracta, especifica Cortés, de les escoles "Xaloc i Pineda de l'Hospitalet de Llobregat, Viaró de Sant Cugat del Vallès, Camp Joliu i La Vinya de l'Arboç i l'escola Canigó de Barcelona", detalla. "Em consta que alguns dels centres estan prenent decisions similars a la nostra", confessa.