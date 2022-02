El ministre d’Universitats, Joan Subirats, vol fer seva la llei orgànica del sistema universitari (Losu), iniciada pel seu antecessor, Manuel Castells, que va deixar el càrrec al desembre per motius de salut. Doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic de Ciència Política i de l’Administració amb 47 anys d’experiència com a professor universitari, Subirats ha decidit «reforçar el valor de la docència» en la futura norma, que està encara en fase de redacció. «Hem de donar més importància a la docència a les facultats», avançava en una recent entrevista amb EL PERIÓDICO. Avui, al Congrés dels Diputats, ha afegit que la formació pedagògica del professorat universitari serà obligatòria i es realitzarà el primer any de la plaça d’ajudant doctor, figura d’entrada a la carrera acadèmica.

Les universitats són l’únic sector educatiu on no s’exigeix una formació docent al professorat per exercir la seva professió. «La universitat no pot ser una excepció», ha recalcat Subirats després de deixar clar que el contingut i durada del nou curs encara s’ha de determinar tot i que es realitzarà «en equilibri» amb les tres autoritats competents als campus: ministeri, comunitats autònomes i universitats.

Per elaborar els futurs cursos de formació no es partirà de zero sinó que la intenció del ministeri és que les unitats de formació i innovació docent que tenen totes les universitats siguin les encarregades de definir-los i impartir-los.

«Aquesta mesura –ha afegit Subirats– té com a objectiu reforçar la formació pedagògica i la capacitació docent del professorat, que actualment depenen de la voluntat de cadascú. Amb aquesta iniciativa volem impulsar un canvi en la cultura docent a la universitat, de manera que el futur professorat d’estudis superiors tingui una formació inicial pedagògica que li permeti posar en pràctica noves metodologies docents que comportin un aprenentatge de més qualitat per als alumnes».

A més de la formació inicial, la nova llei donarà un impuls a la formació contínua perquè el professorat pugui actualitzar-se i reciclar-se en les metodologies didàctiques més idònies en cada disciplina.

Mentre que Manuel Castells era un complet apassionat de la investigació a les facultats, el nou titular d’Universitats ha deixat clar que les aules no poden ser laboratoris on només s’investigui. Subirats ha vingut a dir que sí a la investigació, però també a la docència.

La Losu, que regularà tot el sistema universitari, des de l’elecció del rector fins a la representació de l’alumnat, està encara en fase de redacció. Una vegada tingui el vistiplau del Consell de Ministres, entrarà al Parlament per al seu debat i aprovació, una cosa que no passarà fins als primers mesos del 2023.