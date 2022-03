Ubicada a Santpedor i amb prop de 120 anys d’història, l’Escola Llissach ha aconseguit fer-se un lloc i un nom entre les escoles que han pres la capdavantera educativa a la Catalunya Central.

Amb la incorporació de la llar d’infants Pam i Pipa de Santpedor a la Fundació Llissach, l’oferta educativa del centre comprèn dels 0 als 16 anys. El treball permanent d’un claustre de professors que mira als alumnes des de la infantesa fins el final de l’adolescència és, segons la direcció del centre, «el nucli de la proposta educativa de l’Escola Llissach, que dona estabilitat al procés educatiu integral de l’alumne».

Una escola en què confiar

Totes les propostes de la llar Pam i Pipa i de l’Escola Llissach parteixen d’aquest principi: el més important en educació és la mirada que l’adult té sobre el nen i l’adolescent. Segons els professors, «els pares han de tenir la tranquil·litat que els seus fills seran mirats i observats, i que fruit d’aquesta mirada neixen les iniciatives i les propostes que després duem a terme». Aquest mètode de treball «implica molt de diàleg amb la família i amb els propis alumnes».

Precisament, en temps de pandèmia l’escola Llissach ha fet una passa endavant decisiva en la creació d’aquest espai de confiança. Les classes virtuals a través de videoconferència, el seguiment telefònic de casos més difícils, les trobades virtuals amb pares i la recerca personal d’alumnes que es quedaven despenjats ha estat l’actitud decisiva d’un claustre i d’un personal d’administració i serveis que, ja en el primer cap de setmana de confinament, va posar els ordinadors de la pròpia escola al servei de les famílies que no disposaven de dispositius per la connexió. Tot plegat és el resultat d’un únic principi que ha regit el funcionament de l’escola en aquests temps tan difícils: «que l’alumne sàpiga que sempre se l’està esperant».

De 0 a 6 anys comença tot

Impulsat per la direcció del centre, l’equip de mestres de l’etapa d’Educació Infantil va apostar per treure els llibres de text i donar espai a la relació amb els infants i les famílies, desenvolupant el què a l’escola anomenen la pedagogia de l’escolta «atents al què passa a l’aula cada dia, en cada moment, acompanyem la imaginació dels nens i donem espai a la seva creativitat perquè comprenguin el món». En aquesta pedagogia el treball del nen és guiat sempre per un adult que l’esperona i l’ajuda a millorar, respectant el ritme afectiu, biològic, intel·lectual, amb un treball rigorós i reflexionat sobre tots els pre-requisits necessaris per la lecto-escriptura i el llenguatge matemàtic.

El treball per projectes i per racons és fonamental en una proposta pedagògica que no es podria dur a terme sense «l’ajut de les famílies que poden participar activament durant tota l’etapa». De fet la relació escola-família és freqüent i fluida a totes les etapes fent que l’escola es converteixi en «un espai per a la sorpresa, per a la pregunta i per all diàleg: un punt de trobada».

Resultats acadèmics contrastats

Els excel·lents resultats que l’escola obté en les proves de les competències bàsiques són acompanyats pels resultats que els exalumnes estan obtenint als diferents estudis que han cursat en acabar el 4rt curs d’ESO, resultats que la pròpia escola està registrant «per tal de poder avaluar i comprovar constantment la validesa de la nostra proposta educativa». Les matemàtiques, les llengües i l’art són els pilars d’un projecte educatiu amb exposició diària a la llengua anglesa i cant coral dins del currículum. El professor guia l’aprenentatge en el diàleg crític amb la matèria. La proposta didàctica inclou dinàmiques de treball cooperatiu, activitats d’aprenentatge servei, flipped classes, CLIL, PENPALS, classes d’autor, la incorporació de les TAC (Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement), i ro`bòtica al primer cicle d’ESO.

Formació i lideratge pedagògic

El departament de llengües ha impulsat una metodologia pròpia de l’ensenyament de les dues llengües estrangeres (anglès i francès) que s’estudien a l’escola. Al Pam i Pipa es programen quotidianament activitats en llengua anglesa i a Llissach els alumnes tenen exposició diària en aquesta llengua, amb una auxiliar de conversa nascuda als EEUU i amb l’estudi en aquest idioma d’altres matèries que no són directament la llengua anglesa. L’Escola Llissach és plurilingüe i completa la seva oferta educativa amb el programa de batxillerat dual a partir de 2n d’ESO, que permet als alumnes obtenir el títol de batxillerat nordamericà. El francès es converteix en segona llengua estrangera a partir de l’ESO.

Les STEM (acrònim anglès de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) tenen també un tractament destacat. L’Escola Llissach obté excel·lents resultats en les proves cientificotecnològiques, tant a les competències bàsiques com en els estudis posteriors que fan els alumnes.

Els professionals de l’Escola Llissach estan en formació contínua, atents a la cultura i a la innovació pedagògica i convençuts que en el moment en què tothom parla de l’educació competencial «el futur de l’educació passa per no oblidar les habilitats no cognitives». Per aquest motiu que s’ha organitzat un grup de treball que està començant a desenvolupar eines per mesurar aspectes fonamentals en la formació de la persona com la sociabilitat, l’empatia, la resiliència o la curiositat i el desig de conèixer.

Escola de famílies amb trets d’escola gran L’Escola

Llissach té vocació d’escola familiar i de proximitat. Més enllà de l’horari lectiu, l’escola acompanya les famílies oferint servei d’acollida a partir de les 3/4 de 8 del matí i permanència fins les 6 de la tarda per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, incloent caps de setmana d’estudi, lúdics i esportius.

Amb itineraris personalitzats i projectes de diversificació curricular, el gabinet psicopedagògic forma part del claustre i acompanya l’acció tutorial en totes les etapes i de forma quotidiana a tenir una visió global de l’alumne més enllà dels aspectes acadèmics, fent de l’ equitat i de la cohesió un pràctica real.

LLAR D’INFANTS PAM I PIPA Cra. de Callús 3. Santpedor www.pamipipasantpedor.cat 93 832 03 19