Sovint tenim conflictes recurrents, els nostres fills o filles no endrecen mai les joguines de la seva habitació, o tiren a terra la jaqueta i les sabates en entrar a casa, o no es preparen els exàmens amb temps i les conseqüències sempre són les mateixes. Nosaltres repetim la mateixa cantarella de sempre, ells o elles fan cara de circumstàncies, tampoc és tan greu això que els diem no? Ja està una altra vegada la mare amb el mateix rotllo de sempre.

Quedem esgotades emocionalment, que si ja li hem repetit mil vegades el mateix i no ha funcionat quin sentit té continuar fent-ho? La psicopedagoga Clara Puigventós explica què s'ha de fer en aquest cas en un nou episodi de Retalls d'Educació, el podcast d'educació de Regió7 que també pots escoltar a Spotify.