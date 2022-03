Una de cada quatre adolescents pateix violència de gènere al nostre país. És una dada esgarrifosa que ens obliga a prendre consciència que, malgrat que els valors d'igualtat i no discriminació entre sexes estan majoritàriament acceptats en la nostra societat, continua havent-hi molt per fer. De fet, les dades que es desprenen de l'informe 'No és amor', elaborat per Save the Children, ens demostren que patrons i conductes masclistes que crèiem erradicats, es perpetuen i accepten entre les persones més joves. Una dada: l'informe reflecteix que 1 de cada cinc nois d'entre 15 anys i 29 anys considera que la violència de gènere no existeix, que és «un invent ideològic». A més, 1 de cada 3 joves considerava inevitable o acceptable en algunes circumstàncies «controlar els horaris de la parella», «impedir a la parella que vegi a la seva família o amistats», «no permetre que la parella treballi o estudiï» o «dir-li les coses que pot o no pot fer».

Que els familiars o pares detectem que la nostra filla està patint violència de gènere és molt important per ajudar-la a sortir d'aquesta relació. «Jo vaig patir violència de gènere dels 15 als 18 anys i, per desgràcia, les víctimes de la violència de gènere som les últimes a adonar-nos», afirma Marina Marroquí, víctima de violència de gènere en l'adolescència, educadora social i autora del llibre 'Això no és amor'.

Quins són els senyals que em poden ajudar a saber que la meva filla està patint violència de gènere?

Existeixen senyals que ens poden ajudar a detectar que la nostra filla està patint violència de gènere, la qual cosa ens permetrà ajudar-la abans que sigui massa tard. «És important que no només mares i pares sàpiguen detectar aquests senyals, també les adolescents, perquè quan visquin determinades situacions sàpiguen posar-los nom i sortir corrent», diu Marina Marroquí. Ella ens alerta dels senyals que ens poden indicar que la nostra filla està patint violència de gènere en aquest vídeo.

La teva filla es mostra més irritable del normal o, fins i tot, mostra conductes violentes.

Empitjora la vostra relació amb ella.

Notes que després d'una discussió amb el seu xicot es passa molt temps sola i plorant.

Quan discuteixen, t'explica baralles que mai t'havia explicat abans.

D'un dia per l'altre deixa les seves aficions i se centra en les d'ell.

Comença a allunyar-se dels seus amics de tota la vida.

Canvia la seva manera de vestir i el seu sentit de l'humor quan ell està davant.

Sempre està pendent de «no enfadar-lo».

Quan no estan junts, li envia fotos perquè vegi el que està fent i es mostra sempre disponible a parlar per telèfon amb ell, fins i tot si ha de deixar de fer el que està fent.

Existeixen senyals per identificar a un maltractador?

A més d'aquests senyals, l'educadora social ofereix claus per identificar al maltractador. Observar els comportaments que té amb la teva filla pot ser una bona manera de descobrir aquesta situació. «Fixa't si en algun moment l'amenaça de suïcidar-se si el deixa, si li diu contínuament el maldestre que és, si revela intimitats seves per ridiculitzar-la o si la culpa dels seus fracassos i problemes. Tots aquests són indicadors clau que la teva filla està davant un maltractador», ens explica Marina.

Com ajudo a la meva filla si detecto senyals que està patint violència de gènere?

Si t'has adonat que la teva filla està patint violència de gènere, pots fer molt per ajudar-la a sortir d'aquest problema. Marina aconsella el següent:

No la pressionis, mostra't comprensiva i dona-li confiança.

És important no jutjar-la ni tirar-li en cara que no us ho hagi explicat abans.

No intenteu obligar-la a deixar la relació, la força no és la solució a aquest problema.

El control absolut cap a ella només farà que s'atabali més i s'allunyi de tu.

T'ha de sentir pròxim. Importantíssim que tingui present que sempre et tindrà al seu costat.

No la deixeu de parlar si torna amb ell o no fa el que us havia promès.

Has d'armar-te de paciència, fins i tot aparentar bona relació amb el maltractador, perquè aquest no la posi en contra teva.

No traieu importància al que us explica, encara que no us sembli tan greu.

Intenta que vagi a professionals.

Recorda que existeix un telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere.

El telèfon és el 016 i no deixa rastre en la factura

Per què ens costa veure que la nostra filla pateix violència de gènere?

Moltes mares i pares s'avergonyeixen o se senten culpables per no haver pogut detectar abans que la seva filla patia violència de gènere. Aquests sentiments es basen en idees errònies, com que la violència és fàcilment detectable i visible, que és física (i, per tant, deixa marca) i que al maltractador «se'l veu venir». Però, com narra la Guia per mares i pares de filles que pateixen violència de gènere, elaborada per l'Institut Andalús de la Dona, la violència de gènere en parella i, sobretot, en adolescents és difícil de detectar per diversos motius:

Els comportaments del maltractador no solen ser agressius (més evidents i detectables), sinó comportaments que afavoreixen la dominació, l'abús o el control, el xantatge... És a dir, la violència no és només física, també és psicològica. De fet, sempre és psicològica i, en alguns casos, també és física. Molts dels comportaments de control i domini estan normalitzats per l'ideal de parella present en la nostra societat. Per exemple, la gelosia es veu com a normal, encara que sigui la coartada perfecta per l'aïllament. L'estratègia d'aïllament que duu a terme el maltractador fa que la vostra comunicació sigui més difícil i limitada, impedint que pugueu adonar-vos de senyals que puguin posar-vos en alerta. La imatge que la parella de la vostra filla us transmet o com veieu que la tracta quan esteu davant serà, en la majoria dels casos, normal o fins i tot desitjable. Això es deu al fet que el maltractador no actua de la mateixa forma amb ella quan hi ha públic que quan estan sols.

Per què la meva filla no m'ha explicat que pateix violència de gènere?

És molt habitual que les adolescents que estan patint violència de gènere no ho expliquin. En primer lloc, perquè elles mateixes han naturalitzat la situació i no són conscients que l'estan patint, però hi ha més causes: