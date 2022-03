El dietista-nutricionista Julio Basulto (Barcelona, 1971) «al·lucina» cada dia en topar amb persones que consideren que «el consum de productes com la xocolata i el vi o fins i tot la mel, que és pràcticament sucre, milloren la salut». L'autor de nombroses obres divulgatives acaba de publicar 'Come mierda' (Vergara), un provocador (i documentadíssim) manual que té objectiu no només de recomanar que mengem més sa –que també–, sinó que reduïm la quantitat de «productes perjudicials» que ens empassem cada dia. Un llibre sobre el qual Basulto 'profetitza' que «segur que no li farà gaire gràcia a determinats sectors de la indústria alimentària».

Al llarg de les més de 300 pàgines, Basulto fa un diagnòstic immisericordiós de l'actual patró d'alimentació a la nostra societat i fa caure idees fermament arrelades en l'imaginari col·lectiu.

En una entrevista recent amb l'agència EFE Basulto ha reclamat «polítiques públiques integrals i no pedaços» per fomentar l'alimentació sana, entre les quals destaca la regulació de la publicitat encoberta dels productes malsans o la reducció dels nivells de sal i sucre en ells. Insisteix l'autor de 'Come mierda' (Vergara) que cal evitar les begudes ensucrades i els càrnics processats i menjar fruita fresca, verdures, llegums o fruita seca, i adverteix a la població que les seves decisions alimentàries estan mogudes per fils d'indústries que mouen multimilionaris interessos.

Manual per als responsables sanitaris

És un llibre basat en evidències científiques amb un títol «xocant» que pretén ser un manual de referència per als responsables sanitaris, segons l'autor, qui lamenta portar diversos anys «predicant en el desert». «La RAE permet utilitzar la paraula merda per un paraigua de mala qualitat. Per què no es pot utilitzar amb el menjar malsà que ens envolta i que té una mala qualitat nutricional?», es pregunta Basulto, en reclamar que es llimin els conflictes d'interessos respecte a l'alimentació. En aquest sentit, critica que la indústria alimentària estigui implicada en la presa de decisions polítiques respecte a l'alimentació, la qual cosa deixa als que han de legislar amb les mans lligades.

A més, advoca per un canvi en el preu dels aliments perquè «no pot ser que sigui més car menjar sa i fer-ho de manera malsana més barat» i per una transformació en la «disponibilitat perquè sigui més fàcil menjar bé i més difícil menjar malament». Aposta també per regular la publicitat dels productes malsans, principalment l'«encoberta» que reben els menors en les pel·lícules, les sèries o a les xarxes, així com promoure la lactància materna i limitar la publicitat d'allò artificial.

Aliments segurs, innocus i sans

Distingeix el nutricionista entre els aliments segurs (els que no intoxiquen), els innocus (que no danyen la salut a llarg termini) i els sans (que donen molta salut de manera indiscutible). «Als supermercats hi ha molts aliments segurs, però el 31,7% de les calories que prenem venen d'aliments que no són innocus, és a dir que a llarg termini poden tenir conseqüències. I no només per patologies més lleus, com la càries, sinó per altres més greus com les cardiovasculars o alguns tipus de càncer, relacionats amb l'alimentació», explica el nutricionista.

La lluita dels nutricionistes contra els ultraprocessats

Explica Basulto que els aliments ultraprocessats no tenen vitamines, minerals o fibra dietètica natural i sí grans quantitats de sal, massa sucre, farina refinada, greixos malsans i massa potenciadors del sabor. Un fet que no és convenient per una societat que en el seu 95% ingereix el doble del màxim de sucre que hauria de prendre. També rebutja els potenciadors de sabor, als quals qualifica d'«un cop de traïció per al nostre paladar», en detallar que «ens acostumem a sabors massa potents i després la fruita, per exemple, no ens sap a res».

Deserts i pantans d'aliments

El llibre del nutricionista alerta sobre els «deserts d'aliments», encara que reconeix que a Espanya no existeixen, a diferència del que passa als Estats Units, on «hi ha zones en les quals no pots de cap manera comprar un aliment sa o si pots localitzar-lo és ultra car i no està en un bon estat de maduració». No obstant això, denúncia que a Espanya, malgrat que és fàcil trobar aliments sans, i si són de temporada relativament barats, també existeix un màrqueting potentíssim i depredador de productes malsans molt barats. I alerta que a la sortida de les escoles sol haver-hi un munt de botigues amb productes malsans, així com dels paranys que trobem en els supermercats, on «trobar la fruita i la verdura, a vegades és una autèntica odissea», ja que arribes a elles després de passar pel lineal de les begudes i els lactis ensucrats, les patates fregides o les begudes alcohòliques.