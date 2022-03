La Fundació Lacetània ha entregat aquest dilluns els seus premis als millors treballs de batxillerat i cicles formatius dels centres adscrits. L’acte, que ha tingut lloc a la sala d’actes de l’institut Guillem Catà de Manresa, ha comptat amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, l’alumnat i les seves famílies, professors, i també les empreses que col·laboren de manera habitual amb la Fundació acollint els alumnes en pràctiques.

Per primer any, s’ha lliurat el premi CTEMdona, una categoria de nova creació que reconeix el paper de les dones en la ciència i la tecnologia. Aquest premi, que està patrocinat per l’Ajuntament de Manresa, ha recaigut en Ikram el Kabiri Ouarti, alumna de l’institut Lacetània, per al treball titulat “Design, construction and assembly of an optical microscope”.

La resta de premis s’han organitzat per categories amb l’objectiu que els diferents treballs presentats fossin avaluats al costat d’altres de la seva mateixa tipologia. Així, per als estudis de cicles formatius s’han distingit les categories de sector industrial i sector serveis, i per als estudis de batxillerat la divisió ha estat entre estudis de l’àmbit científico-tecnològic i estudis de l’àmbit social-humanístic.

L’alumnat guanyador d’enguany és dels institus Lacetània, Cal Gravat i l’Escola d’Art de Manresa, i de l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. A més, durant l’acte s’ha fet un reconeixement a les empreses i entitats Associació Cultural El Galliner, Programa d’Inserció Laboral Bages, Planxisteria Industrial Parra, Social Lovers Space, Expomon Produccions I Muntatges i Mecàniques Corbi per la seva col·laboració amb la Fundació.

Els treballs guanyadors

Premi CTEMdona

Guanyadora: Design, construction and assembly of an optical microscope, de Ikram El Kabiri Ouarti, alumna de l’institut Lacetània de Manresa. El projecte ha consistit la construcció i posada en funcionament d’un microscopi òptic fet amb materials reciclats i altres elements adquirits.

Finalista: Coetáneas y compañeras de olvido, d'Anna Casas Ramos, de l'institut Lacetània de Manresa. Es tracta d'un estudi sobre dones literàries i del paper que han tingut en la història.

Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis

Guanyador: Celler Gori, de Júlia Babot Cortina, alumna de l’Escola d’Art de Manresa. El projecte ha consistit en la creació de la imatge corporativa d’un celler i totes les seves aplicacions.

Finalista: BerniBox, de Lily Arnez Arbieto, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte ha desenvolupat la marca i totes les seves aplicacions gràfiques d'una nova empresa de caixes de subscripció en línia per a mascotes.

Cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis

Guanyador: De Bar en Peor, d’Aroa Valverde Aira, alumna de l’Escola d’Art de Manresa. L’alumna ha creat un llibre d'humor gràfic que recull les seves experiències personals treballant com a cambrera.

Finalista: The Art of Ancient Soulmates, de Marta Pérez Fernández, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. Es tracta d'un projecte editorial consistent en la creació d'un "artbook".

Cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial

Guanyador: Redisseny d’un caminador auxiliar infantil, d’Agusti Alcázar Guerrero i Judit Busquet Recasens, alumnes de l’institut Lacetània de Manresa. El treball analitza l’oferta actual de caminadors adreçats a infants amb discapacitat i proposa un redisseny del producte que aporta millores funcionals i redueix els costos de producció.

Finalista: Cadira autoplegable, de Younes Elkhadir Arhajaam i Arnau Barat Tomàs, alumnes de l'institut Lacetània de Manresa. Els alumnes han dissenyat un conjunt de cadira i taula per a aules de centres educatius amb capacitat per a autoplegar-se quan no es fa servir.

Batxillerat de l’àmbit científico-tecnològic

Guanyador: Construcció i automatització d’un escenari, de Ruben Hernandez, alumne de l’institut Lacetània de Manresa. L’alumne ha fet una maqueta de l’escenari de l’obra Mar i Cel de Dagoll Dagom, reproduint i automatitzant els moviments que feia el vaixell.

Finalista: Albert Camus, un filòsof existencialista?, de Marcel Porti, alumne de l'institut Lacetània de Manresa. L'objectiu del treball ha estat determinar si Albert Camus pot ser considerat un filòsof existencialista a partir de l'anàlisi comparatiu amb altres filòsofs.

Batxillerat de l’àmbit social-humanístic

Guanyador: El monestir i la comunitat de les Caputxines de Manresa, d’Alexandra Bal, alumna de l’institut Cal Gravat de Manresa. El projecte documenta la vida i la història d’aquesta comunitat de religioses a Manresa, així com la transformació d’usos que ha sofert l’espai del monestir al llarg de les darreres dècades.

Finalista: La teoria de les intel·ligències múltiples: què són i com s'apliquen, d'Anna Quiros Pradas i Aina Jándula Cuñat, de l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta d'un treball que aprofundeix en els vuit tipus d'intel·ligència que posseeixen els humans i assenyala importància de tenir-les per millorar resultats en l'àmbit educatiu.

Josep Gili, tinent d'alcalde d'ensenyament i universitats, ha destacat que els premis de la Fundació Lacetània són uns "premis de present però sobretot una llavor de futur". La presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, ha posat en valor la creació del premi CTEM dona per premiar els treballs científics i tecnològics fets per dones, un àmbit en el qua, ha dit, “ encara hi ha molt camí per recórrer”. Antoni Torné, tècnic en Prospecció Dual als Serveis Territorials de la Catalunya Central, ha posat el focus en la bona feina que s’està fent als instituts i en la importància del treball per projectes per “promoure determinades capacitats en l’alumnat”.