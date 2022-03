Quan sabem que un familiar nostre està molt malalt i que probablement mori, què hem de dir als nostres infants? Sovint el primer impuls seria no dir-los la veritat, endolcir la situació, l’avi està malalt, però segur que es curarà ben aviat. Però no seria millor que tinguessin un temps per preparar-se per la mort d’algú tan proper per a ell, com un avi? D’una banda, és ben cert, que els infants no necessiten començar a anticipar al juliol que al setembre començaran l’escola, perquè la seva línia temporal és molt més curta que la nostra, sobretot com més petits són. Per tant, si no sabem que realment el nostre familiar està greu, no cal avançar notícies que no sabem si passaran. Els infants, com nosaltres viuen amb nerviosisme la incertesa, i omplen els buits amb informació que elles imaginen. Però si tenim la certesa que el final d’una persona propera és proper, és important que els expliquem el que passarà.

La psicopedagoga Clara Puigventós explica què s'ha de fer en aquest cas en un nou episodi de Retalls d'Educació. Recorda que pots recuperar tots els podcasts del programa a Ivoox i Spotify.