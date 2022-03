El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dit que no aplicarà percentatges en l'aprenentatge de llengües. Ho ha dit després que el Govern hagi obert una consulta pública prèvia a l'elaboració d'un de decret que regularà el règim lingüístic educatiu i que esdevé la resposta a la sentència del 25% de castellà. Aquest desenvoluparà el títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), sobre règim lingüístic. El termini per aplicar la sentència acaba divendres però Cambray ha reiterat que els centres no han de fer res. En cas que algú demani l'execució, respondran que s'està elaborant el decret. El conseller ha anunciat també que el Govern se suma a les mobilitzacions d'aquest dimecres contra la sentència.

Cambray ja havia dit anteriorment que la resposta a la sentència que estableix un 25% d'ensenyament en castellà seria aquest nou decret. El termini per complir la sentència acaba aquest divendres i la consulta prèvia que s'obre ara durarà un mes. La previsió és que el decret es pugui aplicar en un termini d'entre vuit i dotze mesos.

Tot i això, el conseller ha insistit que els centres educatius no han de fer es i que ell ja va respondre als tribunals que a qui s'havien de dirigir era a ell. Ha reconegut que hi ha converses amb el Ministeri d'Educació, qui podria demanar l'execució de la sentència, però no ha concretat en quin sentit.

La resposta que planteja el Govern, en cas que algú li demani explicacions, és aquest nou decret. El que es farà ara és portar a consulta pública prèvia el projecte de decret a través del Portal de Transparència de la Generalitat, tot i que Cambray no ha concretat cap proposta inicial sinó que ha dit que es construirà en base a les aportacions que es facin. Aquest esdevindrà un instrument jurídic que desenvoluparà els principis de la LEC, que el conseller ha insistit que garanteix l'assoliment de les competències en català i castellà en acabar l'etapa obligatòria. La consulta anirà dirigida a les entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania, així com a altres organismes que hi puguin estar interessats.

Cambray ha afirmat que els objectius són "enfortir" el model lingüístic d'escola catalana i dotar de més seguretat jurídica els projectes lingüístics dels centres. Ha afegit que el nou marc normatiu no tindrà només en compte aquesta consulta sinó també les conclusions del Consell Lingüístic Assessor del Departament, l'evolució de les metodologies d'aprenentatge i la realitat sociolingüística de cada centre.

El conseller ha dit també que el nou decret vol recollir un nou consens pedagògic, polític i social al voltant de la llengua. En aquest sentit, ha defensat que el model d'escola catalana garanteix equitat i igualtat i ha assegurat que tot plegat contribuirà a incrementar l'ús del català en el futur.

Per tot plegat, ha tornat a defensar que la resposta s'emmarca en criteris pedagògics i que en aquets no hi entren els percentatges.

Suport a les mobilitzacions

A un dia de la vaga convocada per alguns sindicats i organitzacions d'estudiants contra la sentència del 25% de castellà, Cambray ha anunciat el suport del Govern a la mobilització. Així, ha dit que es farà una acció de suport a les portes del Parlament en què està previst que hi participi el president del Govern, Pere Aragonès.

Els convocants de la vaga però no només s'aturen en contra de la sentència sinó que també es mostren crítics amb la posició de l'executiu català en quant a la resposta a la mateixa. Cambray ha negat que se'l pugui acusar de passivitat i ha defensat que des del primer moment s'ha posat al costat dels centres educatius.