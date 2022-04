El Departament d’Educació inicia el camí perquè l’etapa d’educació infantil 0-3 sigui gratuïta per a les famílies catalanes. A partir del pròxim setembre, el nivell d’infantil 2 (P2) de les escoles bressol municipals i de les que depenen de la conselleria serà gratuït per a les famílies. El cost que fins ara aportaven l’assumirà Educació a raó de 1.600 euros per plaça pública, quantitat que rebran els ajuntaments que gestionen aquests centres educatius. En quedaran exclosos els serveis d’acollida, menjador i extraescolars, que els hauran de continuar pagant les famílies, tal com passa amb la resta d’etapes educatives de l’escola pública.

Ho ha anunciat aquest divendres el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, després d’haver firmat un acord amb la Federació de Municipis de Catalunya i amb l’Associació Catalana de Municipis, en el qual es detalla la implementació d’aquesta mesura que suposarà una inversió de 90 milions d’euros, ja inclosos en els pressupostos de la Generalitat d’aquest any.

Atès que els preus varien en funció dels municipis, en el cas que la quota que pagui una família sigui superior a aquests 1.600 euros, una comissió de seguiment analitzarà aquestes situacions i farà els ajustos necessaris.

Així mateix, Cambray ha explicat que també s’ha firmat un acord amb les escoles bressol privades perquè a partir del setembre rebin 800 euros per plaça de P2 per tal que la quota de les famílies es vegi reduïda en aquesta quantitat. En el cas que es tracti de nens en situació de vulnerabilitat, i que així ho acrediti la família, aquesta quantitat s’incrementarà en 800 euros més.La preinscripció per a l’etapa 0-3 comença el pròxim 9 de maig i s’allargarà fins al 20 de maig.

Mesura de país

El conseller ha remarcat la importància d’aquesta mesura, «de país» i «històrica», que busca anar cap a la gratuïtat de l’etapa 0-3, no obligatòria però considerada bàsica a nivell pedagògic i d’igualtat d’oportunitats, i també a nivell social, ja que facilita la conciliació. Cambray ha assegurat que el Govern manté el seu compromís que en la resta de legislatura s’oferirà també la gratuïtat en els altres nivells.

Actualment a Catalunya hi ha 926 escoles bressol municipals, 42 centres que depenen d’Educació, 77 escoles bressol rurals i 718 escoles bressol privades.

L’acord firmat amb l’FMC i l’ACM preveu que els ajuntaments, a més de rebre aquests 1.600 euros per plaça, rebin el retorn del deute que es va generar des que Educació, amb motiu de les retallades del 2011, va deixar de pagar la seva part de les escoles bressol municipals.

L’acord de gratuïtat serà per a aquesta legislatura. Des de l'FMC i l’ACN han demanat un acord al conjunt de partits polítics perquè aquesta sigui una política educativa de Catalunya al marge dels canvis de govern.

Oberts a les escoles 0-6

Cambray s’ha referit a una proposta plantejada pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) en el sentit d’impulsar escoles d’educació infantil de 0-6 anys amb identitat pròpia (aprofitant que el descens de la natalitat deixarà espais a les escoles públiques), de manera que l’etapa 0-3 i la 3-6 quedin estretament vinculades. El MUCE argumenta que l’etapa 0-6 és una realitat conceptual consolidada, i una prova d’això és el nou currículum d’educació infantil que engloba precisament aquesta franja, i remarca que es visualitzaria també la importància que té l’escolarització primerenca.

El conseller ha assegurat que el Departament està «obert» a aquesta idea i que per posar-ho en pràctica abans s’hauran d’analitzar amb els ajuntaments els espais disponibles i s’haurà de veure si és possible. «Són decisions que hem de veure amb els ajuntaments i les prendrem conjuntament», ha assenyalat, i ha recordat que les escoles rurals ja preveuen l’etapa 0-6 com una unitat.

Les llars d’infants privades celebren les subvencions però demanen els mateixos recursos que les públiques

Les llars d’infants privades celebren les subvencions però demanen els mateixos recursos que les públiques. El departament d’Educació ha anunciat aquest divendres que garantirà la gratuïtat del P2 en les escoles bressol públiques assumint els 1.600 euros anuals per plaça que es calcula que fins ara assumien les famílies. A més, subvencionarà amb 800 euros les places privades, amb 800 addicionals en el cas de nens amb necessitats específiques. La portaveu de l’Associació Catalana de Llar d’Infants, Mireia Català, ha afirmat que es tracta d’una “bona mesura” pel sector, però ha afegit que una distribució “igualitària” en les quotes faria que “cap família es quedés sense plaça”.

“No deixa de ser una ajuda molt necessària, ja que fins ara només un 20% del sector el rebia”, ha explicat. Tot i això, sosté que “en el fons” discrimina una part de les famílies “en funció de l’escola que hagin triat”. “Un sector de famílies podran gaudir de la gratuïtat de la plaça i d’altres només gaudiran d’un petit descompte”, ha dit, recordant que un 40% del total de places disponibles formen part de la xarxa privada.

D’altra banda, apunta que han quedat sorpresos per l’anunci del conseller, en quant a la possibilitat de que es puguin crear places en espais buits d'escoles. “El conseller en persona ens va dir que el P2 no aniria als edificis d’infantil i primària”, ha reblat Català, “de 0 a 3 és una etapa on els infants han d’estar en una escola bressol o en una llar d’infants”.

La portaveu de l’associació també ha carregat contra l’anunci de la creació de noves places públiques, que opina que s’ha pensat en les “necessitats econòmiques”, i no pas en les dels nens i nenes. “No cal crear més places públiques quan hi ha places privades sense cobrir i es compta amb una xarxa privada potent que només necessita tenir més recursos econòmics perquè les famílies no hagin de fer tants esforços”, ha dit.

Català ha recordat que a Catalunya les llars privades són “tan antigues com les públiques” i que els seus professionals fan molt bona feina. “No podem tenir famílies de primera i famílies de segona”, ha afegit.

Finalment, ha demanat a la Diputació de Barcelona que “no es desmarqui” de les llars d’infants sense ànim de lucre, i que no deixin “d’abonar les ajudes”. “És una petita aportació que sempre ha estat benvinguda i patim perquè amb l’anunci d’avui es retirin aquestes ajudes”, ha conclòs.