Reculls els teus fills de casa l’àvia i et diu que han estat molt bé, han jugat han berenat i han recollit les joguines i tot, i tu te n’alegres. Sortiu per la porta i és pujar al cotxe i començar un conflicte, per un motiu sense importància, ella plora i s’enfada amb tu, però que ha passat?

És divendres, havíeu quedat que avui veuríeu una pel·lícula plegats i menjaríeu pizza, tota la setmana ha estat una bogeria i gairebé no us heu pogut veure amb els petits de casa. Quan anem a començar a preparar les pizzes es desencadena un huracà, s’enfaden, no volen menjar pizza, ara volen biquinis, i tu no tens pernil dolç i et comencen a caure retrets. Quan s’ha convertit un pla genial en un vespre per oblidar? Us sonen alguna d’aquestes situacions? Segurament haureu viscut alguna de similar. En el nou podcast de Retalls d'Educació t'expliquem per què succeeix aquest canvi d'humor.

Recorda que pots escoltar tots els episodis del podcast a Ivoox i Spotify.