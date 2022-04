Sabem que els nostres fills i filles ens miren i ens copien, quan van aprenent a parlar comencem a descobrir expressions que sóm nostres o de la nostra parella. Llavors poden passar dues coses, que ens encanti descobrir com els nostres fills i files s’impregnen dels nostres valors i maneres de fer, o que descobrim coses de nosaltres que no ens agraden. Perquè sovint hi ha maneres de fer o de dir les coses que tenim tan automatitzades que no ens adonem que no són les que ens agradaria tenir en realitat. I quan les veiem projectades en els nostres fills i filles rebem una bufetada de realitat que ens obliga a canviar si no volem ser un referent negatiu per als nostres infants. Què hem de fer perquè s'emmirallin amb les nostres males conductes?