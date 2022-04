El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un reial decret per fer fixes els docents en situació d'interinitat dels centres públics per adaptar en l'àmbit de l'educació la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i arribar al 8% en tres anys. Actualment, la taxa de temporalitat se situa en el 23% entre els més de 550.000 mestres, segons l'executiu espanyol. Per estabilitzar la seva situació, els docents es podran acollir a dos procediments diferents: a un procés de concurs i oposició per al personal temporal en els tres anys anteriors al 31 de desembre del 2020, i un concurs excepcional de mèrits de places ocupades temporalment abans de l'1 de gener del 2016.

En el procés d'estabilització concurs-oposició, la fase d'oposició consistirà en una única prova amb dues parts no eliminatòries. La primera constarà del desenvolupament d'un tema i la segona en la presentació d'una unitat didàctica de l'especialitat. A més, també hi haurà una prova obligatòria per a les especialitats d'FP. La qualificació final de les dues parts ha de ser de 5 sobre 10 com a mínim i ponderarà en un 60%. La fase de concurs, amb un màxim de 10 punts, ponderarà un 40% i es tindrà en compte l'experiència docent i la formació acadèmica, entre d'altres. Pel que fa el procés d'estabilització extraordinari, només mitjançant un concurs de mèrits, la puntuació serà de 15 punts com a màxim repartits en tres blocs: experiència (màxim 7 punts), formació acadèmica (màxim 3 punts) i altres mèrits (màxim 5 punts). El govern espanyol especifica que d'acord amb el dictamen del Consell d'Estat el procés d'estabilització serà per a les places ocupades pel personal interí mentre que per a les de reposició i nova creació es farà mitjançant un procés ordinari. Per la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, la norma suposarà una "millora de les condicions" dels docents de les escoles públiques, en especial a les de l'àmbit rural, on els seus ciutadans "acusaven aquesta interinitat" i era un "motiu de preocupació". Rodríguez ha afegit que de moment és "un primer pas" per estabilitzar els treballadors interins d'aquest àmbit i que el text aprovat és una norma marc ja que són competències de les comunitats. De fet, la setmana passada la Generalitat va anunciar el seu pla per estabilitzar els treballadors públics interins, una mesura que afectarà unes 59.000 persones, amb l'objectiu també d'arribar al 8% de temporalitat el 2024 davant el 35,5% actual. El procés també es farà per dues vies: través d'un concurs de mèrits per a 26.000 llocs de treball i un concurs d'oposició per a 13.000 llocs de treball més. A banda, a les 20.000 places restants s'hi podrà optar a través de convocatòries ordinàries.