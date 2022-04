Com ho fem perquè als nostres fills i filles els hi agradi llegir? Doncs en realitat fent el mateix que amb totes aquelles coses que per nosaltres són importants. Primer de tot doncs cal que ens agradi llegir a nosaltres, no serveix tenir un discurs sobre la importància de la lectura, el divertit que és llegir i que els nostres infants no ens vegin mai amb un llibre a la mà. Que el primer que fem quan tenim un moment de calma és engegar la televisió, o agafar el mòbil. Pot ser que algun s’hi enganxi malgrat això, però en general serà molt més complicat. És el mateix que per tota la resta de coses, si vols que els teus fills gaudeixin de la natura, de fer excursions, d’observar animals o d’anar amb bicicleta, hi haurem d’anar amb ells oi? Però no només això, ens haurà d’agradar primer a nosaltres, hi haurem de posar un valor a fer aquella activitat i, per tant, cercarem temps per fer-la, el que voldrà dir que segurament en deixarem de fer d’altres. Si realment ho creus, ho fas i ho transmets.

El nou episodi de Retalls d'Educació t'ofereix totes les claus per fer que el teu fill/a s'interessi per la lectura. Recorda que pots recuperar tots els programes setmanals a Ivoox i Spotify.