La portaveu d’UTEC, Iolanda Segura, ha assegurat aquest dijous que situaran més dies de vaga al maig als centres educatius. “Situarem més dies de vaga. Ara al mes de maig, segurament a partir de mig mes de maig, i acabarem el curs mobilitzant-nos”, ha assegurat en declaracions a TV3, on ha assegurat que és el Departament d’Educació qui no vol escoltar els sindicats i ha trencat les negociacions, i no al contrari. Segura ha assegurat que faran accions al carrer, i ha negat que en cap cas siguin violentes, sinó “de protesta, amb soroll, però no passen d’aquí”. “Malgrat vulguin enviar la Brimo a cada mobilització com si anéssim allà a cremar-ho tot o a picar la gent”, ha afegit.

Segura ha argumentat el seu rebuig a la reducció d’una hora lectiva només a Primària el següent curs, perquè deixava fora els docents de Secundària. Pel que fa a l’absència dels sindicats a la mesa de negociació, ha recordat que va ser el propi conseller d’Educació qui va anunciar un canvi de calendari sense informar-los.