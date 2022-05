Quan tenim més d’un fill o filla, acostumem a comparar-los, a vegades ens resulta inevitable, però hem de tenir en compte que aquesta comparació que fem no és innòcua ni per nosaltres ni per als nostres infants. Per què a tu com t’agradaria que et miressin i et valoressin?

En el nou episodi de Retalls d'Educació t'expliquem què has de fer per evitar les comparacions entre els teus fills. Recorda que pots recuperar tots els programes a Ivoox i Spotify.