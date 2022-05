Seguim amb el tema que van iniciar la setmana passada sobre la posició dels fills o filles a la família. Si teniu més d’un infant, us haurà passat alguna vegada que haureu pensat que el petit era massa petit per fer alguna cosa que el gran a la seva mateixa edat ja havia fet. Si es repeteix en diferents aspectes, ja tenim la clau per saber que estem condicionats per la posició de naixement dels nostres fills, i aquest fet també els condiciona a ells.

