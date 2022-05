Potser alguna vegada el teu fill o filla ha arribat a casa dient que un altre nen o nena l’insulta o el molesta amb comentaris que no li agraden. Què podem fer nosaltres? El primer impuls potser és demanar quin nen o nena és, saber el seu nom i potser intervenir-hi nosaltres, parlar amb les mestres si és a l’escola o amb l’entrenadora si és a l’equip de futbol. Però d’entrada hauríem de poder donar, als nostres fills i filles, estratègies per afrontar per ells mateixos aquesta situació. Valorant sempre el grau d’afectació de la situació i l’edat dels implicats, el nostre fill o fila i l’altre infant, i en cas que sigui greu evidentment intervenir.

No és fàcil trobar l’equilibri entre protegir el nostre fill o filla, donar-los eines perquè ho resolguin per ells mateixos i gestionar el mateix malestar. Per això si un dia el vostre fill o filla arriba a casa i us explica una situació de maltractament, reflexioneu abans d’actuar i tingueu en compte totes les derivades de la situació abans de donar una resposta.