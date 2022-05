El sindicat majoritari de docents, USTEC, s'ha mostrat aquest dimarts a la tarda contrari a l'acord polític que preveu considerar el castellà com a "llengua curricular i educativa" de l'ensenyament a Catalunya. La portaveu, Iolanda Segura, ha dit que no tenen "cap esperança" que Educació "defensi la vehicularitat del català a tots els centres" i tenen "molta por i preocupació perquè es generarà segregació per raó de llengua, cosa que és inadmissible". Segura veu l'acord com "una nova presa de pèl que va en la mateixa línia que l'última modificació de la proposta de llei", de finals de març. "No ens convenç, i continuem defensant que s'ha d'implantar bé la immersió", ha reblat.

En declaracions a l'ACN, Segura ha reconegut que la nova proposta manté l'autonomia dels centres per elaborar el seu projecte lingüístic, que haurà de ser validat pel Departament d'Educació. No obstant, Segura afegeix: "Tenint en compte la política lingüística que han seguit el Govern i Educació fins ara, que ens ha portat a l'actual situació, no tenim cap esperança que es defensi la vehicularitat del català a tots els centres". "Qualsevol llei ha de millorar la situació del català i no perjudicar-lo, i aquest pacte farà posar en perill la situació del català més del que ja està", ha afegit. A més, Segura ha criticat la forma amb la qual s'ha arribat al pacte, "d'esquena a la comunitat educativa". "És una altra mostra del menysteniment de la classe política, que sempre actua i va més enllà del que puguem dir des de la part social; ja ens tenen acostumats a aquesta dinàmica de tirar pel dret i no esperar que nosaltres ens pronunciem i fem aportacions", ha lamentat. Per això, ha afegit que "crear consens en el tema de la llengua és crucial, en aquest moment cal unitat i complicitat, i el primer de tot és protegir la llengua per sobre de tot i donar les mateixes eines a tot l'alumnat de forma igualitària".