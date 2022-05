El sindicat USTEC-STEs (IAC) fa una crida al personal laboral -com són educadors d'educació especial o tècnics d'educació infantil, entre altres- a sumar-se als docents en les properes jornades de vaga convocades, la propera aquest dimecres. El sindicat considera que el personal laboral és "invisible" per al Departament d'Educació i el reivindica com a "imprescindible" per a la comunitat educativa. En una roda de premsa, la portaveu d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha previst que la vaga d'aquest dimecres tindrà menys seguiment que les anteriors del març sobretot perquè es troben a finals de curs, però ha advertit que la "indignació és la mateixa" i ha demanat "continuar pressionant" davant de la "dinàmica impositiva" de la conselleria.

El personal laboral engloba figures com auxiliars d'educació especial; educadors d'educació especial; tècnics d'educació infantil; integradors socials; fisioterapeutes i audioprotetistes dels serveis educatius; també, educadors, cuiners, netejadores i conserges de llars d'infants gestionades pel departament i el personal laboral docent (no funcionaris). El sindicat recalca que és un personal "molt necessari per atendre la diversitat de les aules".

Després de la vaga d'aquest dimecres, hi ha convocades una aturada de 8 a 10 h el 2 de juny i una última jornada de vaga el 9 de juny, en què també està cridat el personal laboral. Els docents ja es van mobilitzar el març contra les polítiques del conseller Josep Gonzàlez-Cambray i van reprendre les protestes dimarts passat amb una aturada parcial al matí.

A la roda de premsa convocada aquest dimarts al matí, les representants del sindicat han manifestat els motius pels que han decidit convocar també a la vaga el personal laboral. La coordinadora del personal laboral d'USTEC-STEs, Anais López, ha reclamat un pla d'estabilitat per a aquells treballadors que es troben en "abús de temporalitat". De fet, López ha xifrat en més d'un 80% els contractes temporals.

El sindicat calcula que hi ha uns 4.000 professionals contractats com a personal laboral i que almenys uns 400 no continuaran el proper curs perquè es van incorporar com a reforç covid-19.

El col·lectiu també demana un augment de la plantilla, rebutja la subcontractació de serveis a empreses privades perquè "el departament té borses de professionals per poder contractar" i denuncia que no es cobreixen les baixes.

D'altra banda, també reclamen el "reconeixement" de l'etapa de 0-3 anys amb l'objectiu que sigui de gestió pública i gratuïta. En aquest sentit, concreten que les mesures haurien de passar per augmentar la dotació econòmica de les llars d'infants, contractacions d'educadors de llars d'infants i no tècnics/especialistes en educació infantil (TEEI) a les escoles rurals i equiparació de les ràtios a la normativa europea, entre d'altres.

En relació a les ràtios, asseguren que estan "a anys llum" del marcat per la normativa europea. USTEC-STEs ha assenyalat que la ràtio a l'etapa Lactants se situa en 8 alumnes per educadora, mentre que la normativa europea la xifra en 4; a l'etapa d'1 a 2 anys la ràtio és de 13 alumnes i la normativa europea la situa en 8; i a l'etapa de 2 a 3 anys actualment hi ha una ràtio de 18 i la normativa europea la marca en 8.

D'altra banda, també han fet èmfasi a reclamar el "compliment" de les seves funcions. Asseguren que a vegades han de dur a terme tasques que no els pertoquen, mentre que les seves no les realitza ningú.

Finalment, els darrers motius que han esgrimit per mobilitzar-se durant les jornades de vaga han estat la reversió de les retallades, la inversió del 6% del PIB en educació i la voluntat que augmentin les reunions amb el Comitè Intercentres i de les Meses Tècniques i que siguin "espais de negociació real".

Sobre el manifest dels directors: "El conseller ha unit la comunitat educativa"

Sobre el manifest de directors de centres públics en què alerten el departament d'un "col·lapse real" en el sistema, Segura comparteix aquesta visió i ha afirmat que el conseller ha "unit" tota la comunitat educativa en contra de les seves polítiques. "Necessitem un sistema públic fort amb tots els recursos necessaris i les inversions han d'anar en aquesta línia i no en canvis transformadors que ara mateix no són la prioritat. No aporten qualitat, sinó que retallen, precaritzen i tensen més. La prova és que tenim les direccions completament indignades", ha assenyalat la portaveu del sindicat.