El Departament d’Educació ha enviat aquest dimarts als centres unes instruccions que inclouen un qüestionari de set preguntes per verificar si els seus projectes lingüístics s’adeqüen al nou decret. Les direccions hauran de contestar les set preguntes binàries – de sí o no - per saber si poden mantenir el pla actual, o bé si l’han d’adequar.

Les instruccions determinen que si es contesten totes les qüestions en afirmatiu, el projecte del centre compleix amb la normativa i, per tant, es pot mantenir. Per contra, si alguna és negativa, aquest s’haurà de revisar i modificar el curs vinent. Entre les qüestions, es demana si el projecte preveu un ús "curricular i educatiu "tant del català com del castellà i si evita l'ús de percentatges.