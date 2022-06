La plataforma Docentes Libres creu que el formulari anònim repartit entre els estudiants de la selectivitat per escollir si volen rebre en català o castellà l'enunciat de les proves és una resposta "insuficient" de la Generalitat a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En un comunicat, la plataforma diu que aquest sistema "continua donant preferència a la llengua catalana" i que "demostra la impotència de la Generalitat en l'intent d'impedir que els alumnes optin per les proves en castellà". Docentes Libres exigeix que es reparteixin proves amb "enunciats bilingües" a tots els alumnes i acusa el Govern de "discriminació" als estudiants castellanoparlants i de voler que el castellà sigui "marginal" a l'educació.

Després que el TSJC declarés nul el paràgraf de les instruccions de les PAU de l'any passat, que establia que es repartiria l'examen en català primer i en castellà quan algun alumne ho demanés, la Generalitat ha lliurat aquest dimarts un formulari anònim on els estudiants han marcat amb una creu si volien rebre els enunciats en català o castellà. Un cop emplenat, l'han hagut de deixar sobre la taula visible per als professors que repartien.

Segons una fotografia que ha enviat la plataforma, el text del formulari deixa clar que es tracta d'un document anònim i per això demana als alumnes que no hi afegeixin cap dada que els pugui identificar. També indica que el seu objectiu és garantir "de manera eficient" els enunciats dels exàmens. El document inclou l'opció de rebre tots els enunciats en català marcant una casella o, en cas que no sigui així, triar la llengua de cada examen.

La plataforma Docentes Libres veu un "avanç" en aquesta mesura davant del que considera que és una "vulneració sistemàtica de drets" dels alumnes. Ara bé, troba que aquest mecanisme dissenyat pel Consell Interuniversitari de Catalunya és "complex" i "rebuscat" i que "continua forçant els alumnes a manifestar les opcions lingüístiques", encara que sigui "en un format anònim".

La plataforma de docents creu que la manera "directa" i "senzilla" de solucionar la situació seria repartir "exemplars bilingües" a tots els alumnes, i "trilingües" a la Vall d'Aran.