L'institut Lacetània de Manresa aprofita l'estiu per impulsar les experiències internacionals, tant entre l'alumnat com entre el professorat. Durant els mesos de juny i juliol, 16 alumnes del centre estan participant en estades de pràctiques a Itàlia i la República Txeca que els permeten adquirir experiència en les seves especialitats i créixer tant a nivell personal com professional. Concretament, 8 alumnes de grau mitjà i un de grau superior dels estudis de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Instal·lacions de Telecomunicacions i Gestió Administrativa han fet pràctiques a la ciutat italiana de Bolonya durant tot el mes de juny juntament amb un alumne de Disseny en Fabricació Mecànica, que allargarà l'estada fins a principis d'agost.

D'altra banda, set alumnes del cicle formatiu de Gestió Administrativa fan una estada a la República Txeca durant tot el mes de juliol, en el marc del programa Erasmus, durant la qual faran 100 hores de pràctiques en empreses del país. Tant en aquesta estada com en la d'Itàlia, els alumnes han estat acompanyats per un professor del centre amb l'objectiu d'ajudar-los i orientar-los en l'inici de la seva experiència internacional. Conèixer el sistema de pràctiques italià Pel que fa al professorat, la coordinadora de Mobilitat de l'institut, Cristina Coma, ha viatjat fins a Bolonya (Itàlia) per participar en una trobada de professorat durant la qual s'han treballat aspectes com la internacionalització de l'educació mitjançant el programa Erasmus. També s'han fet visites a instituts de formació professional de la ciutat i a empreses col·laboradores en les estades de pràctiques dels estudiants. Aquest tipus de mobilitat per a professorat s'anomena "job shadowing" i consisteix en observar i aprendre de bones pràctiques que estan portant a terme altres centres d'arreu d'Europa. L'experiència ha permès conèixer millor els procediments i la documentació que cal fer perquè l'alumnat del Lacetània pugui fer pràctiques a l'estranger. També ha facilitat la relació i l'intercanvi amb professorat i coordinadors de mobilitat d'altres instituts catalans que també hi han participat.